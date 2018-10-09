Источник: Товарищ Пака хотел успокоить Кокорина и Мамаева, но получил кулаком в лицо

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Об этом РИА Новости сообщил во вторник источник в правоохранительных органах столицы.

«Минут через 5−10 после начала конфликта (компания футболистов оскорбила его товарища — главу департамента Минпромторга Дениса Пака) в кафе приехал глава НАМИ, который попытался успокоить молодых людей, но почти сразу же получил удар в лицо», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел накануне утром. В потасовке, по данным пресс-службы Минпромторга, пострадали как Пак, так и Гайсин. У первого, согласно информации источника РИА Новости, диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб руки. Насколько серьезные травмы получил его компаньон, неизвестно.

Возбуждено уголовное дело о побоях, но официально личности нападавших не раскрываются. Участникам драки может грозить до двух лет лишения свободы — такую санкцию предполагает статья «Побои».