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16:43 (мск), источник: Р-Спорт

Источник: Товарищ Пака хотел успокоить Кокорина и Мамаева, но получил кулаком в лицо

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава НАМИ (разработчик президентского лимузина Aurus) Сергей Гайсин пытался успокоить дебоширов в кафе в центре Москвы, предположительно, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, но получил в ответ кулаком в лицо.

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Об этом РИА Новости сообщил во вторник источник в правоохранительных органах столицы.

«Минут через 5−10 после начала конфликта (компания футболистов оскорбила его товарища — главу департамента Минпромторга Дениса Пака) в кафе приехал глава НАМИ, который попытался успокоить молодых людей, но почти сразу же получил удар в лицо», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел накануне утром. В потасовке, по данным пресс-службы Минпромторга, пострадали как Пак, так и Гайсин. У первого, согласно информации источника РИА Новости, диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб руки. Насколько серьезные травмы получил его компаньон, неизвестно.

Возбуждено уголовное дело о побоях, но официально личности нападавших не раскрываются. Участникам драки может грозить до двух лет лишения свободы — такую санкцию предполагает статья «Побои».

Кокорин и Мамаев не впервые попадают в скандалы. После неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2016 во Франции друзья попали под критику общественности из-за участия в шумной вечеринке в Монте-Карло.

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