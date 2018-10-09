РЖД опровергли сообщения о дебоше Кокорина и Мамаева в «Сапсане»

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«Информация не соответствует действительности», — сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что футболисты отправились в столицу после матча «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге, который состоялся 7 октября в рамках 10-го тура чемпионата России.

Сообщалось, что Кокорин и Мамаев якобы «арендовали целый вагон для поездки в Москву» и устроили настоящий дебош: «громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя».

Накануне появилась информации о том, что компания Кокорина и Мамаева, которая пришла отдохнуть в московскую кофейню, избила посетителя. Чиновник Минпромторга Денис Пак, сделавший неосторожное замечание разгоряченным молодым людям, угодил под горячую руку нападающего «Зенита», который бросил в него стул. Чиновник обратился за медицинской помощью и зафиксировал черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб руки. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои», полиция располагает заявление пострадавшей стороны с указанием в числе нападавших фамилий Мамаева и Кокорина.

Кроме того, во вторник появилась информация об участии игроков в другом хулиганском эпизоде. Вместе с теми же друзьями они напали на прохожего, который выразил недовольство буйным поведением компании. Молодые люди, покинувшие утром увеселительное заведение, принялись трогать чужие машины. Мужчина, который работает водителем ведущей Первого канала, попросил их перестать. Однако он нарвался на агрессивную реакцию и был избит. Он обратился за медицинской помощью и подал заявление в полицию, как и Пак.