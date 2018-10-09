Кокорин, Мамаев и побоище. Что вообще случилось с футболистами: история полностью

7 октября футбольный клуб «Краснодар» встретился с «Зенитом» в Петербурге. Местная команда выиграла со счетом 2:1. Единственный гол «Краснодара» забил Мамаев. Кокорин первый тайм сидел на скамейке, а потом вышел на замену. Вечером того же дня Кокорин опубликовал в инстаграме фото с Мамаевым, поздравил его с голом, а «Зенит» — с победой. Телеграм-канал Mash написал, что ночью футболисты вместе уехали в Москву, где их заметили в стрип-клубе.
По информации телеграм-канала 112, утром 8 октября Мамаев и Кокорин напали на водителя ведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а также повредили автомобиль. Позже РБК написало, что Виталия Соловчука госпитализировали в Боткинскую больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб мягких тканей лица.
Соловчук рассказал газете «Московский комсомолец», что ждал Ушакову после съемок, когда в автомобиль без спроса села неизвестная девушка, чтобы погреться. Водитель попросил ее выйти, но она отказалась, а потом «какой-то парень открыл дверь и забрал ее». Соловчук рассказал, что «через пару минут услышал звук — стук об машину, как-будто что-то разбилось». Он вышел из автомобиля, рядом стояла группа агрессивных молодых людей:
Минимум пять человек наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было.
Виталий Соловчукводитель Ольги Ушаковой
После этой драки футболисты пошли завтракать в кафе «Кофемания». Телеграм-канал Mash написал, что они были вместе с компанией, заказали себе кофе и сильно шумели. Сотрудники кофейни подумали, что Кокорин и Мамаев пьяны и попытались их успокоить. Потом замечание спортсменам сделал один из постоянных клиентов, который был в том же зале. В результате, как пишет Mash, спортсмены избили мужчину и кидались в него стульями.
Во время загрузки произошла ошибка.
Оказалось, что футболисты напали на Дениса Пака, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения в Министерстве промышленности и торговли. Разнимал драку генеральный директор Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
Адвокат Пака Геннадий Удунян рассказал, что его подзащитного несколько раз ударили по лицу и сломали зуб. По словам Удуняна, перед дракой в адрес чиновника прозвучали оскорбления, которые касались его национальности. Пак подал заявление в полицию и снял побои, там завели уголовное дело по статье «побои».
Футбольный клуб «Краснодар» пообещал «сделать все», чтобы разорвать контракт с Мамаевым.
Ему уже назначили максимальный штраф и отстранили от тренировок. В пресс-службе клуба «Зенит» назвали «инцидент вопиющим». Представители клуба рассказали RTVI, что решение по поводу Кокорина примут после расследования.
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что Кокорин и Мамаев «умерли как футболисты».
«Для них это большее наказание, чем уголовное преследование. Больше мы этих футболистов не увидим, будут подсудимые Кокорин и Мамаев», — добавил Лебедев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал видео драки в кафе «неприятными кадрами». Он считает, что в расследовании «нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, кто не футболисты».
Комментатор Василий Уткин сначала предположил, что новость о Кокорине и Мамаеве похожа на «заказуху с явной преференцией к одной из сторон конфликта».
После информации о нападении на Соловчука Уткин написал, что это «уже не похоже на сплетни» и «это общественно опасное поведение».
Футболистов вызвали на допрос в полицию. Источник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что сегодня полицейские собирают доказательства и общаются со свидетелями. По его словам, «работа с подозреваемыми начнется 10 октября». К моменту написания заметки у УВД по Центральному административному округу собрались журналисты, но там ничего не происходит, сообщил корреспондент RTVI.