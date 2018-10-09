Жириновский заступился за избивших чиновника Кокорина и Мамаева

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«Не нужно жестоких наказаний для Кокорина и Мамаева. Зачем кровожадность? У нас уже посадили в советское время талантливого футболиста Эдуарда Стрельцова по сомнительному обвинению. И кто на этом потерял?».

Мы с вами, наша страна лишилась своего Пеле. Я не оправдываю драки, наказать за это нужно, но не нужно проявлять жестокость.

Депутат отметил, что футболистов не стоит сажать в тюрьму, потому что в этом случае страна потеряет хороших игроков. По мнению Жириновского, наказание должно быть нестандартным. Он предложил отправить Кокорина и Мамаева в Сирию, чтобы нарушители закона поучили местных мальчишек играть в футбол.

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«Надо помочь им самовыразиться. А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется», — написал депутат.

8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.

Позднее стало известно, что за два часа до произошедшего футболисты участвовали в драке у гостиницы «Пекин», где избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.