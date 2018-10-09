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19:16 (мск), источник: ТАСС

Дзюба пятый раз признан лучшим игроком тура в Российской премьер-лиге

ТАСС, 9 октября. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщила пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

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Источник: ИТАР-ТАСС

РПЛ проводит в соцсети «Вконтакте» голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер». За Дзюбу проголосовало 15185 пользователей — 52% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял форвард «Спартака» Зе Луиш — 6366 голосов (22%), третье — защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес (2731 голос, 9%).

В 10-м туре «Зенит» обыграл дома «Краснодар» со счетом 2:1. Дзюба открыл счет в матче.

Дзюба пятый раз в сезоне стал лучшим игроком тура РПЛ. Ранее он признавался лучшим в первом, третьем, четвертом и пятом турах.

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