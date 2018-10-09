«Он звезда ЧМ, его хотел «МЮ»: в Англии сошли с ума, обсуждая Кокорина и Мамаева
«Советский спорт» перевел несколько статей зарубежных коллег о скандале с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
«Советский спорт» перевел несколько статей зарубежных коллег о скандале с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Британский таблоид The Sun разместил небольшой текст о дебоше российских футболистов глубоко внизу главной страницы. Чтобы найти пост о скандале с Кокориным и Мамаевым нужно проскроллить несколько экраном. И там нас ждет
Внутри материала рассказывается сюжет потасовки в кафе на Большой Никитской. Об избиении водителя телеведущей «Первого канала» британцы, видимо, пока не в курсе.
Другое британское издание, The Daily Mail, выпустило новостную заметку, без фактологических ошибок. СМИ назвало Кокорина и Мамаева
С таким подзаголовком вышла заметка у Spiegel. Издание не совсем верит в происходящее. Материал на главной странице спортивной рубрики, расположенный чуть ниже текста про Хабиба Нурмагомедова, начинается со слов «как говорят очевидцы». Видео не вставлено, скриншотов тоже нет. Только Кокорин, сосущий палец.
Немцы напомнили, что Мамаев и Кокорин попадают в скандал не первый раз, что футболисты сборной России ярко отметили вылет команды с Евро-2016 дорогущим шампанским в одном из клубом
AS подошла к публикации материала о дебоширах покруче конкурентов. Главным фото испанцы сделали снимок многолетней давности, на котором изображены целующихся Кокорин и Мамаев. В материале поясняются все тонкости дела, заявления клубов, РФС и Минторга по поводу случившегося. Автор статьи Хавьер Мартин в отличие от иностранных коллег упомянул о втором эпизоде — драке с водителем телеведущей Ольги Ушаковой. Правда, сделал он это вскользь. Журналист отмечается, что тема потрясла российские СМИ, скандально известные футболисты попали на обложки всех авторитетных изданий.