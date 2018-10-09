«Он звезда ЧМ, его хотел «МЮ»: в Англии сошли с ума, обсуждая Кокорина и Мамаева

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«КОКОРИН БЫЛ ЗВЕЗДОЙ ЧМ-2018, О НЕМ МЕЧТАЛ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Британский таблоид The Sun разместил небольшой текст о дебоше российских футболистов глубоко внизу главной страницы. Чтобы найти пост о скандале с Кокориным и Мамаевым нужно проскроллить несколько экраном. И там нас ждет что-то фантастическое. Авторы называют Кокорина «звездой чемпионата мира в России» и говорят о нем как о футболисте, которого «хотел подписать «Манчестер Юнайтед». Похоже, в The Sun что-то перепутали. Что Кокорин что Мамаев на домашнем ЧМ не играли. «МЮ» когда-то хотел купить Павла, но как в таких случаях говорят, это было давно и неправда.

Внутри материала рассказывается сюжет потасовки в кафе на Большой Никитской. Об избиении водителя телеведущей «Первого канала» британцы, видимо, пока не в курсе.

«КОКОРИН СЯДЕТ НА 5 ЛЕТ»

Другое британское издание, The Daily Mail, выпустило новостную заметку, без фактологических ошибок. СМИ назвало Кокорина и Мамаева экс-игроками сборной России, и собрало воедино все последние новости по инциденту, с цитатами с официальных сайтов «Зенита» и «Краснодара». Таблоид назвал Кокорина и Мамаева «опальными футболистами» и уточнил, что им грозит до пяти лет лишения свободы. Материал висит в топе футбольной рубрики.

«ЛЕТАЮЩИЕ СТУЛЬЯ В МОСКВЕ»

С таким подзаголовком вышла заметка у Spiegel. Издание не совсем верит в происходящее. Материал на главной странице спортивной рубрики, расположенный чуть ниже текста про Хабиба Нурмагомедова, начинается со слов «как говорят очевидцы». Видео не вставлено, скриншотов тоже нет. Только Кокорин, сосущий палец.

Немцы напомнили, что Мамаев и Кокорин попадают в скандал не первый раз, что футболисты сборной России ярко отметили вылет команды с Евро-2016 дорогущим шампанским в одном из клубом Монте-Карло.

«СКАНДАЛ НА ОБЛОЖКАХ ВСЕХ РОССИЙСКИХ СМИ»