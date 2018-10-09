Боец Монсон рассказал, как наказали бы Кокорина и Мамаева в США

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«Все должны в одинаковой мере отвечать перед законом. Люди выбрали представителей власти, они должны защищать их интересы в одинаковой мере. То, что ты футболист или другое публичное лицо, не делает тебя особенным и не дает привилегий. Наказание Кокорину и Мамаеву должно последовать такое же, как и любым другим хулиганам», — цитирует Монсона Sport24.

Боец отметил, что разрыв контракта является самым большим наказанием, которое могут понести футболисты.

«Приговор к лишению свободы на неделю — да, это повлияет на них, но это временная мера. Разрыв контракта с клубом означает, что они не получат денег, это еще сильнее скажется на их имидже. Более серьезной санкции придумать невозможно», — сказал спортсмен.

Монсон добавил, что в США футболистов арестовали бы за подобное поведение.

«Такое уже происходило со многими знаменитостями, когда они появлялись на первых страницах новостей. Люди так удивлены происходящим, но неужели они не понимают, что спортсмены — простые люди? Они тоже злятся, выходят из-за себя».

Только потому что они футболисты, а я, например, боец, не значит, что мы не совершаем ошибок. Мы все люди, и известность не означает, что мы отличаемся от обычных людей.

8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.

Позднее стало известно, что за два часа до произошедшего футболисты участвовали в драке у гостиницы «Пекин», где избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.