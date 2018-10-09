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22:19 (мск), источник: Р-Спорт

РПЛ обратится в РФС с просьбой рассмотреть дело Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Вероника Столбунова. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) обратится к руководству Российского футбольного союза (РФС) с просьбой рассмотреть инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в комитете по этике РФС, сообщил глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

«Российская премьер-лига обратится к Российскому футбольному союзу с просьбой рассмотреть инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в комитете по этике и дать соответствующую оценку их поведению», — сказал Прядкин, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба РПЛ.

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10 лет дружбы Мамаева и Кокорина

Ранее сообщалось, что, по данным пресс-службы Минпромторга, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения ведомства Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в инциденте в Москве. В свою очередь Telegram-каналы сообщили, что Кокорин и Мамаев якобы избили Пака в московском кафе, когда тот сделал им замечание.

По версии следствия, в одном из столичных кафе произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в заявлении пострадавшей в конфликте стороны указаны фамилии Мамаева и Кокорина.

Во вторник заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец потребовала от РФС и РПЛ «внятной реакции», назвав недопустимым поведение Кокорина и Мамаева. Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что такие случаи, как с Кокориным и Мамаевым, «бросают тень на наш футбол», и выразил уверенность в том, что МВД проведет компетентное расследование и установит все обстоятельства произошедшего.

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