РПЛ обратится в РФС с просьбой рассмотреть дело Кокорина и Мамаева
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Вероника Столбунова. Руководство Российской
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Вероника Столбунова. Руководство Российской
«Российская
Ранее сообщалось, что, по данным
По версии следствия, в одном из столичных кафе произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в заявлении пострадавшей в конфликте стороны указаны фамилии Мамаева и Кокорина.
Во вторник заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец потребовала от РФС и РПЛ «внятной реакции», назвав недопустимым поведение Кокорина и Мамаева. Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что такие случаи, как с Кокориным и Мамаевым, «бросают тень на наш футбол», и выразил уверенность в том, что МВД проведет компетентное расследование и установит все обстоятельства произошедшего.