РПЛ обратится в РФС с просьбой рассмотреть дело Кокорина и Мамаева

Источник: РИА "Новости"

«Российская премьер-лига обратится к Российскому футбольному союзу с просьбой рассмотреть инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в комитете по этике и дать соответствующую оценку их поведению», — сказал Прядкин, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба РПЛ.

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Ранее сообщалось, что, по данным пресс-службы Минпромторга, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения ведомства Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в инциденте в Москве. В свою очередь Telegram-каналы сообщили, что Кокорин и Мамаев якобы избили Пака в московском кафе, когда тот сделал им замечание.

По версии следствия, в одном из столичных кафе произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в заявлении пострадавшей в конфликте стороны указаны фамилии Мамаева и Кокорина.