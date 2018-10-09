Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Индонезия
Мьянма
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
ЦСКА
Футбол. Сборные
21:00
Албания
Иордания
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Украина
Футбол. Сборные
11.10
Бахрейн
Сирия
Футбол. Сборные
11.10
Гонконг
Таиланд
Все события
Фоторепортажи
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
9 октября, источник: Чемпионат.com

Сёмин — о Кокорине и Мамаеве: Они предали свою профессию

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, накануне Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Позже появилась информация о том, что младший брат футболиста «Зенита» Кирилл Кокорин также был участником конфликта.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Руководство РПЛ попросит РФС рассмотреть дело Кокорина и Мамаева
Сборная России прибыла в Калининград на матч со шведами
Вратарь «Салавата Юлаева» установил рекорд в матче КХЛ
Главе WADA до сих пор приходится объяснять решение по России
Отец Нурмагомедова заявил, что прощает Конора Макгрегора
Команду Головина может возглавить бывший тренер «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь