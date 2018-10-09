Сёмин — о Кокорине и Мамаеве: Они предали свою профессию

Напомним, накануне Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Позже появилась информация о том, что младший брат футболиста «Зенита» Кирилл Кокорин также был участником конфликта.