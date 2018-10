Сёмин — о Кокорине и Мамаеве: Они предали свою профессию

View this post on Instagram

Российский футбол - это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол - это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми. Они предали свою профессию.