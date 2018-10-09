Сёмин — о Кокорине и Мамаеве: Они предали свою профессию
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Напомним, накануне Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала, который после инцидента был доставлен в реанимацию с