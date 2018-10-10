Мамаев и Кокорин: вне футбола и вне закона

Источник: Спорт-Экспресс

Правовая составляющая

Напомним, в понедельник стало известно, что Кокорин и Мамаев избили стулом в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака. Но оказалось, что это не единственный криминальный эпизод с участием игроков.

Фоторепортаж 10 лет дружбы Мамаева и Кокорина

Вчера канал Рен-ТВ распространил видеозапись, на которой группа людей жестоко избивает другого мужчину в центре Москвы. Среди нападавших отчетливо угадываются фигуры Мамаева, Кокорина и его младшего брата Кирилла.

Пострадавшим оказался Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате драки Соловчука доставили в Боткинскую больницу.

— Избивали руками и ногами, — сказал он в интервью «МК». — Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтобы не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверное, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было. У меня черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она хлестала аж из ушей — вся одежда пропитана. По фотографиям уже узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева.

Что грозит им теперь

Еще до того как стал известен инцидент с Соловчуком, полиция возбудила против Кокорина и Мамаева уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Она предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Новые обстоятельства способны изменить статью, что приведет к более тяжелым наказаниям. Случай с Соловчуком может подпадать под действие части 2 статьи 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», что грозит виновным лишением свободы на срок до пяти лет.

При этом Геннадий Удунян, адвокат Пака, намерен добиться переквалификации дела на статью 213 «Хулиганство». Ее часть 2 гласит: «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет».

Мы не готовы идти на примирение. Преступление, которое совершено, примирения сторон не предусматривает. Будем добиваться переквалификации на статью 213. Геннадий Удудян

Кстати, стул, которым били Пака, уже доставили в Управление организации дознания ГУ МВД РФ по Москве, сообщил телеграм-канал «Силовики».

РФС: «Поддерживаем решение клубов рассмотреть вопрос о расторжении контрактов»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев вчера выступил с резкой критикой Кокорина и Мамаева. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте федерации:

Источник: РИА

— Российский футбольный союз категорически осуждает произошедшее с футболистами «Зенита» и «Краснодара». То, что мы наблюдали на видео, неприемлемо. Мы не сомневаемся, что МВД проведет компетентное разбирательство, закон для всех один, виновные понесут наказание. В свою очередь, совместно с клубами мы предусматриваем сейчас особые наказания.

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Поддерживаем решение клубов рассмотреть вопрос о расторжении контрактов. Российский футбольный союз внимательно изучит возможность вынесения спортивных санкций. РФС, тренерский штаб сборной, футболисты проделали большой путь, чтобы поменять отношение людей к себе. Мы очень дорожим репутацией и категорически осуждаем произошедшее.

РПЛ: «Хулиганам не место в футболе»

Российская премьер-лига опубликовала свое заявление по поводу произошедшего:

— После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!

Допрос — сегодня

Сегодня Кокорин и Мамаев должны быть допрошены полицией, информирует телеграм-канал Mash. Вчера показания дали другие участники инцидентов: они приехали вместе со своими адвокатами в разные городские отделения. По данным канала, в правоохранительных органах недовольны подобным развитием событий — там считают, что футболисты специально тянут время, чтобы в их крови не осталось следов алкоголя или каких-либо других веществ.

Спортивная составляющая

С момента происшествий в Москве прошло уже около двух суток, но пока ни футболисты, ни их друзья инцидент не комментировали. Сегодня Мамаеву и Кокорину, а также его брату Кириллу, который тоже участвовал в потасовках, предстоит явиться в правоохранительные органы, чтобы дать показания.

Пока же можно констатировать следующее — по горячим следам задержать футболистов, которые бьют ни в чем не повинных людей, и провести необходимые освидетельствования, правоохранительным органам не удалось. В футбольных кругах удивляются — как мужчины, пусть крепкие и тренированные, смогли выдержать тяжелейший марафон: встать в воскресенье около 11 утра, затем провести футбольный матч, перебраться в Москву, зависнуть в клубе, после чего устроить две драки? Под воздействием каких невероятных эмоций надо быть, чтобы не уснуть на полпути?

Вот в этом и предстоит разобраться правоохранительным органам.

Вчера же «Краснодар» и «Зенит» сделали заявления.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба, — говорится в сообщении официального сайта “быков”. — То, что мы увидели на видео — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий. Первое, что мы можем сделать — это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться».

Надо пояснить, что клуб, вероятно, имеет в виду то, что в договоре игрока прописано лишь месячное отстранение от основного состава — 11 октября «Краснодар» выходит из краткосрочного отпуска, и Мамаев с первой командой тренироваться не будет.

Спустя некоторое время южане подали в Палату по разрешению споров РФС.

— В Палату по разрешению споров РФС поступило обращение от ФК «Краснодар» с просьбой расторгнуть контракт с футболистом Мамаевым, — сказал глава Палаты Виктор Березов. — Детали я пока раскрывать не могу. У нас по регламенту есть 30 дней для рассмотрения данного дела. Но из-за публичного резонанса, думаю, мы сделаем все быстрее. От «Зенита» в отношении Александра Кокорина пока заявления не поступало.

«Зенит» также возвращается из отпуска 11-го октября — и клуб пока не объявил, продолжит ли работу с первой командой Кокорин.

То, что произошло в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно. ФК «Зенит»

Контракт Кокорина с клубом истекает по окончании этого сезона, договор Мамаева с «Краснодаром», по данным transfermarkt.de, 31 декабря 2019 года.

В футбольных кругах говорят о том, что у «быков» есть основания не только для расторжения контракта с Мамаевым, но и для попытки отсудить у игрока часть сумм, которые он получил в качестве различных бонусных выплат.