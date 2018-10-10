Кокорин и Мамаев, а также их белорусские прототипы
Пороть их, наверное, уже поздно, но (к вопросу о воспитании), конечно, стоило бы: надо, Федя, надо! Хоть метод и не комсомольский. Может, поняли бы тогда
Пороть их, наверное, уже поздно, но (к вопросу о воспитании), конечно, стоило бы: надо, Федя, надо! Хоть метод и не комсомольский. Может, поняли бы тогда
Потому что пока у них за душой нет ничего, кроме свалившихся на голову гонораров, неприкрытого цинизма, вопиющего эгоизма и лютой уверенности в своем мнимом величии. А следовательно, и в полной безнаказанности.
Надо сказать, что наши футболисты в сравнении с Кокориным и Мамаевым — просто дети. Штаны на лямках. Все их залеты и похождения — это невинные шалости. Ну посидят наши мастера после игры немножко в баре. Ну выпьют пива. Закусят чем бог послал. Еще нальют
А тут — скандал! Все еще помнят, как Мамаев и Кокорин поставили на уши самый модный бар в
В футбол как таковой и Кокорин, и Мамаев уже давно играть перестали, но денежки свои в Зените и Краснодаре получают исправно. А потому решение встретиться в Москве и отпраздновать 10 лет искрометной дружбы выглядело не спонтанным и очень логичным. Протрезвели — прослезились. Сейчас подробности одна интереснее другой всплывают. Вторую пили близ прилавка в закуточке, потом — в скверу, где детские грибочки, потом не помню, дошел до точки… Повеселились Кокорин и Мамаев на славу. С утра пинали ногами машины, а потом их водителей. Сломали одному из них нос (по стечению обстоятельств — белорусу). Продолжили бузить в кофейне на Никитской. Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что — не буяньте, что — разойдитесь. На разойтись я сразу ж согласился — и разошелся, то есть расходился!. Под горячую руку Кокорина попал довольно статусный московский чиновник, сделавший пьяной компании замечание. Кокорин от всей своей широкой и доброй души бил его стулом по голове, а друг Мамаев пытался неловко лягнуть. Не попал. Он и в футболе по мячу не всегда попадает, чего уж тут. Но заварушка получилась знатная. Еще круче — резонанс. Возбудили, говорят, уголовное дело.
История вопиющая, но в футболе такие, увы, не редкость. Футболисты вообще
Интересно, каким наказанием отделаются современные Хританов с Голубовичем?