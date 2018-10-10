Кокорин и Мамаев, а также их белорусские прототипы

Надо сказать, что наши футболисты в сравнении с Кокориным и Мамаевым — просто дети. Штаны на лямках. Все их залеты и похождения — это невинные шалости. Ну посидят наши мастера после игры немножко в баре. Ну выпьют пива. Закусят чем бог послал. Еще нальют чего-нибудь покрепче. Но (люди воспитанные!) никаких скандалов с битьем посуды. А уж чтобы стульями швыряться — это вообще извините. Если и ругаются с кем, то исключительно в интернете. А утром все как штыки на тренировке. В каком бы состоянии ни были.



А тут — скандал! Все еще помнят, как Мамаев и Кокорин поставили на уши самый модный бар в Монте-Карло, заливая шампанским Veuve Clicquot тоску и печаль после позорного выступления сборной России на чемпионате Европы-2016. Печаль была так глубока, что потратить пришлось порядка четверти миллиона евро за ночь. Сущие пустяки для таких денди. После были легкое общественное порицание, просьба понять и простить и два года относительной тишины. Чтобы вновь шаркнуть по душе — шикануть так шикануть. На всю, как говориться, катушку.



В футбол как таковой и Кокорин, и Мамаев уже давно играть перестали, но денежки свои в Зените и Краснодаре получают исправно. А потому решение встретиться в Москве и отпраздновать 10 лет искрометной дружбы выглядело не спонтанным и очень логичным. Протрезвели — прослезились. Сейчас подробности одна интереснее другой всплывают. Вторую пили близ прилавка в закуточке, потом — в скверу, где детские грибочки, потом не помню, дошел до точки… Повеселились Кокорин и Мамаев на славу. С утра пинали ногами машины, а потом их водителей. Сломали одному из них нос (по стечению обстоятельств — белорусу). Продолжили бузить в кофейне на Никитской. Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что — не буяньте, что — разойдитесь. На разойтись я сразу ж согласился — и разошелся, то есть расходился!. Под горячую руку Кокорина попал довольно статусный московский чиновник, сделавший пьяной компании замечание. Кокорин от всей своей широкой и доброй души бил его стулом по голове, а друг Мамаев пытался неловко лягнуть. Не попал. Он и в футболе по мячу не всегда попадает, чего уж тут. Но заварушка получилась знатная. Еще круче — резонанс. Возбудили, говорят, уголовное дело.