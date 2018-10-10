Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Индонезия
Мьянма
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
ЦСКА
Футбол. Сборные
21:00
Албания
Иордания
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Украина
Футбол. Сборные
11.10
Бахрейн
Сирия
Футбол. Сборные
11.10
Гонконг
Таиланд
Все события
Фоторепортажи
14Нурмагомедов победил Макгрегора
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
11:08 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Кокорин и Мамаев, а также их белорусские прототипы

Пороть их, наверное, уже поздно, но (к вопросу о воспитании), конечно, стоило бы: надо, Федя, надо! Хоть метод и не комсомольский. Может, поняли бы тогда что-нибудь о себе и о других главные футбольные павианы России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Наверх
Источник: AFP 2018

Потому что пока у них за душой нет ничего, кроме свалившихся на голову гонораров, неприкрытого цинизма, вопиющего эгоизма и лютой уверенности в своем мнимом величии. А следовательно, и в полной безнаказанности.

Читайте также
10 лет и порка палками. Как Кокорина и Мамаева наказали бы в других странах

Надо сказать, что наши футболисты в сравнении с Кокориным и Мамаевым — просто дети. Штаны на лямках. Все их залеты и похождения — это невинные шалости. Ну посидят наши мастера после игры немножко в баре. Ну выпьют пива. Закусят чем бог послал. Еще нальют чего-нибудь покрепче. Но (люди воспитанные!) никаких скандалов с битьем посуды. А уж чтобы стульями швыряться — это вообще извините. Если и ругаются с кем, то исключительно в интернете. А утром все как штыки на тренировке. В каком бы состоянии ни были.

А тут — скандал! Все еще помнят, как Мамаев и Кокорин поставили на уши самый модный бар в Монте-Карло, заливая шампанским Veuve Clicquot тоску и печаль после позорного выступления сборной России на чемпионате Европы-2016. Печаль была так глубока, что потратить пришлось порядка четверти миллиона евро за ночь. Сущие пустяки для таких денди. После были легкое общественное порицание, просьба понять и простить и два года относительной тишины. Чтобы вновь шаркнуть по душе — шикануть так шикануть. На всю, как говориться, катушку.

В футбол как таковой и Кокорин, и Мамаев уже давно играть перестали, но денежки свои в Зените и Краснодаре получают исправно. А потому решение встретиться в Москве и отпраздновать 10 лет искрометной дружбы выглядело не спонтанным и очень логичным. Протрезвели — прослезились. Сейчас подробности одна интереснее другой всплывают. Вторую пили близ прилавка в закуточке, потом — в скверу, где детские грибочки, потом не помню, дошел до точки… Повеселились Кокорин и Мамаев на славу. С утра пинали ногами машины, а потом их водителей. Сломали одному из них нос (по стечению обстоятельств — белорусу). Продолжили бузить в кофейне на Никитской. Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что — не буяньте, что — разойдитесь. На разойтись я сразу ж согласился — и разошелся, то есть расходился!. Под горячую руку Кокорина попал довольно статусный московский чиновник, сделавший пьяной компании замечание. Кокорин от всей своей широкой и доброй души бил его стулом по голове, а друг Мамаев пытался неловко лягнуть. Не попал. Он и в футболе по мячу не всегда попадает, чего уж тут. Но заварушка получилась знатная. Еще круче — резонанс. Возбудили, говорят, уголовное дело.

Читайте также
Пранкеры от имени Мутко позвонили Фурсенко и обсудили скандал с Кокориным

История вопиющая, но в футболе такие, увы, не редкость. Футболисты вообще почему-то часто думают, что они какие-то особенные и что им в связи с этим законы не писаны. Давеча в библиотеке прочитал статью в газете Физкультурник Белоруссии под названием Никаких поблажек хулиганам. Будто про Мамаева с Кокориным, только датировано 1961 годом. Чемпионат БССР по футболу. Могилев. Встречались местный Металлург и Машиностроитель из Орши. Гости проиграли, но устроили на поле настоящий дебош: дрались, удалялись, оскорбляли судью… Дальше — цитата: Но на этом не закончились похождения приезжих футболистов. Вечером нападающий Хританов в компании с членом команды Голубовичем напились до скотоподобного состояния. Собутыльники так вели себя в городском парке, что пришлось прибегнуть к помощи милиции. Отделались эти парни легким испугом: на Оршанском заводе швейных машин, к которому был приписан клуб, их как лидеров команды лишь слегка пожурили. А вот собравшийся затем специально по такому поводу исполком федерации футбола БССР оказался строже: запретил игрокам выступать в соревнованиях под своей эгидой. Иными словами, влепил пожизненный бан!

Интересно, каким наказанием отделаются современные Хританов с Голубовичем?

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ученые рассказали, почему ни в коем случае нельзя убивать ос
Со странного существа сбрили два кило дредов и были шокированы результатом
«Трансфер в Сибирь»: иностранцы о Кокорине с Мамаевым
Нурмагомедов пригрозил разбить машину президента UFC
Интриги дня КХЛ: СКА – машина, «Локомотиву» поможет чудо
Ковальчук забросил шайбу впервые после возвращения в НХЛ
«Не говорила об Алине»: Медведева опровергла скандальные слова
Как Кокорина и Мамаева наказали бы в других странах
Россияне завоевали 2 золотые медали в третий день юношеских ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь