Пранкеры от имени Мутко позвонили Фурсенко и обсудили скандал с Кокориным

Источник: РИА "Новости"

Фурсенко: «Сколько души в них вложено. Я имею в виду Кокорина. Ну просто… Виталий Леонтьевич, настолько обидно. Сколько всего мы вложили в этот футбол, обидно просто до слёз. Утром прислали, что наш клуб в списке самых посещаемых на 20-м месте. Только обрадовались, и тут одно за другим как понеслось. Когда мне Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло».

Пранкер: «Вы-то, главное, не развалитесь, не рассыпьтесь».

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Фурсенко: «Вы поймите, что он полгода не играл, его подготовили, он две игры блестяще сыграл. Он вытащил матч с «Краснодаром».

Пранкер: «Что делать с ним?».

Фурсенко: «Пусть правосудие решит».

Пранкер: «Никто не ожидал, а получилось так».

Фурсенко: «Ну он хороший парень по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так всё».

Пранкер: «Ну что ты, в первый раз, что ли?».

Фурсенко: «Каждый раз одно и то же».