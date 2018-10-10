Пранкеры от имени Мутко позвонили Фурсенко и обсудили скандал с Кокориным

Фурсенко: «Сколько души в них вложено. Я имею в виду Кокорина. Ну просто… Виталий Леонтьевич, настолько обидно. Сколько всего мы вложили в этот футбол, обидно просто до слёз. Утром прислали, что наш клуб в списке самых посещаемых на 20-м месте. Только обрадовались, и тут одно за другим как понеслось. Когда мне Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло».
Пранкер: «Вы-то, главное, не развалитесь, не рассыпьтесь».
Фурсенко: «Вы поймите, что он полгода не играл, его подготовили, он две игры блестяще сыграл. Он вытащил матч с «Краснодаром».
Пранкер: «Что делать с ним?».
Фурсенко: «Пусть правосудие решит».
Пранкер: «Никто не ожидал, а получилось так».
Фурсенко: «Ну он хороший парень по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так всё».
Пранкер: «Ну что ты, в первый раз, что ли?».
Фурсенко: «Каждый раз одно и то же».
Напомним, что 8 октября Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друзья поучаствовали в двух потасовках, в результате которых пострадали три человека.