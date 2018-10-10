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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Пранкеры от имени Мутко позвонили Фурсенко и обсудили скандал с Кокориным

Российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до президента «Зенита» Сергея Фурсенко, представившись именем заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко, и обсудили с ним скандал вокруг нападающего Александра Кокорина, который обвиняется в избиении нескольких человек в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Фурсенко: «Сколько души в них вложено. Я имею в виду Кокорина. Ну просто… Виталий Леонтьевич, настолько обидно. Сколько всего мы вложили в этот футбол, обидно просто до слёз. Утром прислали, что наш клуб в списке самых посещаемых на 20-м месте. Только обрадовались, и тут одно за другим как понеслось. Когда мне Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло».

Пранкер: «Вы-то, главное, не развалитесь, не рассыпьтесь».

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Фурсенко: «Вы поймите, что он полгода не играл, его подготовили, он две игры блестяще сыграл. Он вытащил матч с «Краснодаром».

Пранкер: «Что делать с ним?».

Фурсенко: «Пусть правосудие решит».

Пранкер: «Никто не ожидал, а получилось так».

Фурсенко: «Ну он хороший парень по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так всё».

Пранкер: «Ну что ты, в первый раз, что ли?».

Фурсенко: «Каждый раз одно и то же».

Напомним, что 8 октября Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друзья поучаствовали в двух потасовках, в результате которых пострадали три человека.

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