«Трансфер в Сибирь»: иностранцы о Кокорине с Мамаевым

Источник: РИА "Новости"

Расследование двух уголовных дел о побоях, фигурантами которых могут стать футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичной полиции.

Шокирующие похождения российских футболистов, которые утром 8 октября вместе с компанией друзей сначала избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем повторили это в кафе в центре Москвы с чиновником Минпромторга Денисом Паком, в том числе ударив того стулом по голове, оказались в центре внимания не только российских СМИ, но и попали на полосы известных зарубежных изданий.

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Не могли не подхватить жаркую историю пристально следящие за событиями в России британские СМИ.

«Российская звезда Александр Кокорин сидит в тюрьме, а “Краснодар” собирается расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым после нападения на чиновника в московском кафе», — гласит заголовок Daily Mail.

Небольшая заметка начинается с главных тезисов происшедшего: Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на чиновника; парочка атаковала сотрудника Минпромторга в московском кафе; «Краснодар» консультируется, чтобы расторгнуть с Мамаевым контракт как можно скорее; «Зенит» назвал роль Кокорина в инциденте «отвратительной».

В заметке акцентируется внимание на желании «Краснодара» как можно скорее расторгнуть контракт со своим полузащитником, а также на том, что оба футболиста в прошлом выступали за сборную России.

Кроме того, к материалу прикреплено видео с камеры наблюдения из «Кофемании», а также скриншоты момента, как Кокорин наносит удар Денису Паку, главе департамента Минпромоторга, стулом.

Немного иначе строит свой несколько более подробный материал The Mirror, уже в подзаголовке отмечающий, что российские футболисты могут получить за свой проступок пять лет тюрьмы, если статью, по которой заведено дело, переквалифицируют на «хулиганство».

Здание Управления организации дознания ГУ МВД России по городу Москве, где будет проходить доследственная проверка по делу футболиста ФК «Зенит» Александра Кокорина и футболиста ФК «Краснодар» Павла Мамаева, подозреваемых в нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака и избиении водителя Виталия Соловчука. | Источник: РИА "Новости"

В материале издания также фигурирует видео, причем вставлен не только эпизод из «Кофемании», но и случившееся ранее избиение водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке.

Однако у The Mirror хромает фактическая сторона освещения материала.

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«27-летний нападающий “Зенита” Александр Кокорин сломал стул о чиновника министерства торговли Дениса Пака, прежде чем 30-летний полузащитник “Краснодара” Павел Мамаев был заснят наносящим ему удары на парковке в понедельник».

В материале приводятся слова министра спорта Павла Колобкова, назвавшего поведение футболистов «неприемлемым, неспортивным, бросающим тень на весь российский футбол».

Авторитетный немецкий Der Spiegel, известный как раз своим тщательным и качественным факт-чекингом (именно с подачи этого издания раскручивается история об изнасиловании Криштиану Роналду американской модели Кэтрин Майорги), не только рассказал о случившемся в Москве 8 октября, но и вспомнил, что Кокорин с Мамаевым уже «прославились шумной вечеринкой в Монте-Карло после провального для России Евро-2016».

«Тогда они были отстранены от выступлений за национальную команду. Позднее Кокорин вернулся в сборную, после того как он извинился за свое поведение, Мамаев же с тех пор не провел за национальную команду ни одного матча. В данный момент он выступает за «Краснодар», Кокорин же защищает цвета питерского «Зенита», — сообщает издание.

В остальном Der Spiegel подробно и четко передает события утра понедельника, отмечая, что Минпромторг начало собственное расследование случившегося, а также уголовное дело, заведенное российской полицией на игроков и их не менее шумных друзей.

Испанская Desmarque тоже вспоминает в разрезе последних событий ставший знаменитым на всю Европу скандал в Монте-Карло образца 2016 года.

Причем испанцы останавливаются на нем более подробно, приводя в качестве факта, что после чемпионата Европы, где Россия заработала только одно очко, Кокорин и Мамаев заказали в Монте-Карло шампанского на 250 тыс. евро.

Напомним, что на самом деле игристый напиток заказывали не сами футболисты, а узнавшие их богатые соотечественники, отдыхавшие в тот вечер в том же заведении. Также, по свидетельствам официантов кафе, сумма, на которую заказывали напиток, была в пять раз меньше озвученной испанским изданием.

В остальном El Desmarque кратко описывает инцидент в кафе, отмечая, что «футболисты бросили стул в чиновника Минпромторга Дениса Пака и выбили ему зуб».

Интерес также представляют комментарии читателей издания, которые в основном шутят о том, что теперь Кокорина с Мамаевым «ждет трансфер в Сибирь».

Впрочем, кое-кто смотрит на ситуацию шире: