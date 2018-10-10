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11:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Кокорину и Мамаеву грозит условный срок за хулиганство

Как стало известно «Ъ», футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые стали фигурантами дел о нанесении побоев, грозит более строгое наказание чем-то, которое предусматривает ст. 116 УК (штраф или обязательные работы).

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Ранее стало известно, что два уголовных дела переданы в Главное следственное управление МВД по Москве. Поскольку преступления по ст. 116 УК не относятся к подследственности следователей органов внутренних дел (как правило, такие дела в производстве дознавателей), в уголовное производство, по которому проходят Кокорин и Мамаев, очевидно, добавят ст. 213 УК (хулиганство). Таким образом, участникам двух избиений будет грозить уже не штраф, а как минимум условный срок.

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Свидетелями по этим делам проходят друзья футболистов. В планах следствия ряд допросов, а также очных ставок между потерпевшими и лицами, напавшими на них.

Футболистов подозревают в избиении 33-летнего Виктора Соловьева, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а также главы департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По факту происшествий возбуждены уголовные дела по статье о побоях (ст. 116 УК РФ).

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11:27 (мск)© Ньюстюб
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