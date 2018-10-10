Кокорину и Мамаеву грозит условный срок за хулиганство

Ранее стало известно, что два уголовных дела переданы в Главное следственное управление МВД по Москве. Поскольку преступления по ст. 116 УК не относятся к подследственности следователей органов внутренних дел (как правило, такие дела в производстве дознавателей), в уголовное производство, по которому проходят Кокорин и Мамаев, очевидно, добавят ст. 213 УК (хулиганство). Таким образом, участникам двух избиений будет грозить уже не штраф, а как минимум условный срок.