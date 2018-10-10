Источник: шесть адвокатов отказались защищать Кокорина и Мамаева

По информации телеграм-канала Mash, за последнее время от возможности защищать интересы футболистов отказались шесть юристов. По словам источника, это связано с тем, что первое дело — о драке с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой — заранее провальное и участие в нём может навредить репутации адвокатов. В свою очередь второе дело грозит принести стороне защиты большие проблемы, поскольку пострадавший — московский чиновник Денис Пак.



Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев отказались явиться в полицию к назначенному времени и будут доставлены туда принудительно.