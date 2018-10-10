Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Тюмень0
ЦСКА0
Футбол. Сборные
14:30
Индонезия3
Мьянма0
Футбол. Сборные
21:00
Албания
Иордания
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Украина
Футбол. Сборные
11.10
Бахрейн
Сирия
Футбол. Сборные
11.10
Гонконг
Таиланд
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
24Чудо-гол Хеведеса в матче ЦСКА — «Локомотив»
15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: шесть адвокатов отказались защищать Кокорина и Мамаева

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев встретились с трудностями при поиске адвокатов в преддверии рассмотрения дела о драках с их участием, которые произошли в Москве 8 октября.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Читайте также
Кокорину и Мамаеву грозит условный срок за хулиганство

По информации телеграм-канала Mash, за последнее время от возможности защищать интересы футболистов отказались шесть юристов. По словам источника, это связано с тем, что первое дело — о драке с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой — заранее провальное и участие в нём может навредить репутации адвокатов. В свою очередь второе дело грозит принести стороне защиты большие проблемы, поскольку пострадавший — московский чиновник Денис Пак.

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев отказались явиться в полицию к назначенному времени и будут доставлены туда принудительно.

Дело Мамаева и Кокорина передали в ГСУ МВД Москвы
Во время загрузки произошла ошибка.
13:57 (мск)© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
«Трансфер в Сибирь»: иностранцы о Кокорине с Мамаевым
Нурмагомедов пригрозил разбить машину президента UFC
Интриги дня КХЛ: СКА – машина, «Локомотиву» поможет чудо
Ковальчук забросил шайбу впервые после возвращения в НХЛ
«Не говорила об Алине»: Медведева опровергла скандальные слова
Как Кокорина и Мамаева наказали бы в других странах
Россияне завоевали 2 золотые медали в третий день юношеских ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь