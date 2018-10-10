Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если до 18.00 не явятся для дачи показаний в ГСУ ГУ МВД Москвы.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если до 18.00 не явятся для дачи показаний в ГСУ ГУ МВД Москвы.
Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного следственного управления России по городу Москва. Напомним, что к 13.00 самостоятельно игроки на него не явились.
— В ходе производства по уголовному делу, которое было возбуждено по факту нанесения побоев гражданам в кафе на Большой Никитской 8 октября, следователями принято решение о выделение в отдельное производство и в возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления статьей 213 УК РФ, а именно «Хулигантство», — отметил Титов. — Расследование указанного уголовного дела взято на контроль столичного главка.
Ранее московская полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ) по факту конфликтов с участием футболистов. Один из них произошел у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе «Кофемания» в центре Москвы: в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.