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16:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если до 18.00 не явятся для дачи показаний в ГСУ ГУ МВД Москвы.

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Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного следственного управления России по городу Москва. Напомним, что к 13.00 самостоятельно игроки на него не явились.

— В ходе производства по уголовному делу, которое было возбуждено по факту нанесения побоев гражданам в кафе на Большой Никитской 8 октября, следователями принято решение о выделение в отдельное производство и в возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления статьей 213 УК РФ, а именно «Хулигантство», — отметил Титов. —  Расследование указанного уголовного дела взято на контроль столичного главка.

ГУ МВД России по городу Москве обращается к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в ГСУ МВД России по городу Москве для дачи объяснений и производству с ними следственных действий до 18.00 сегодняшнего дня. После 18.00 указанного дня в случае неприбытия в ГСУ МВД России по городу Москве они будут объявлены в федеральный розыск.

Ранее московская полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ) по факту конфликтов с участием футболистов. Один из них произошел у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе «Кофемания» в центре Москвы: в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

«Кокорину грозит пять лет тюрьмы». Зарубежные СМИ — о главном скандале в российском футболе
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15:57 (мск)© Ньюстюб
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