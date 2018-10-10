Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск

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Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного следственного управления России по городу Москва. Напомним, что к 13.00 самостоятельно игроки на него не явились.

— В ходе производства по уголовному делу, которое было возбуждено по факту нанесения побоев гражданам в кафе на Большой Никитской 8 октября, следователями принято решение о выделение в отдельное производство и в возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления статьей 213 УК РФ, а именно «Хулигантство», — отметил Титов. — Расследование указанного уголовного дела взято на контроль столичного главка.

ГУ МВД России по городу Москве обращается к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в ГСУ МВД России по городу Москве для дачи объяснений и производству с ними следственных действий до 18.00 сегодняшнего дня. После 18.00 указанного дня в случае неприбытия в ГСУ МВД России по городу Москве они будут объявлены в федеральный розыск.