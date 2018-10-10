Мамаев явился в столичную полицию

«Один из участников конфликтов, произошедших на парковке на 2-й Бресткой улице и в кафе на Большой Никитской улице, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Мамаев, явился в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Сейчас с ним работают следователи», — сказал Титов.