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16:51 (мск), источник: ТАСС

Мамаев явился в столичную полицию

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, ставший фигурантом дела о хулиганстве, явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщил представитель московской полиции Юрий Титов.

«Один из участников конфликтов, произошедших на парковке на 2-й Бресткой улице и в кафе на Большой Никитской улице, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Мамаев, явился в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Сейчас с ним работают следователи», — сказал Титов.

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