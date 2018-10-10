Мамаев явился в столичную полицию
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, ставший фигурантом дела о хулиганстве, явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве.
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, ставший фигурантом дела о хулиганстве, явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве.
Об этом ТАСС сообщил представитель московской полиции Юрий Титов.
«Один из участников конфликтов, произошедших на парковке на 2-й Бресткой улице и в кафе на Большой Никитской улице, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Мамаев, явился в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Сейчас с ним работают следователи», — сказал Титов.