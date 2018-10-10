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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мамаев явился в полицию для дачи объяснений

Хавбек «Краснодара» Павел Мамаев прибыл в полицию для дачи объяснений, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного следственного управления России по городу Москва Юрий Титов.

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Футболист воспользовался резервным входом.

Мамаев вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

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