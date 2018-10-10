Мамаев явился в полицию для дачи объяснений
Хавбек «Краснодара» Павел Мамаев прибыл в полицию для дачи объяснений, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного следственного управления России по городу Москва Юрий Титов.
Хавбек «Краснодара» Павел Мамаев прибыл в полицию для дачи объяснений, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного следственного управления России по городу Москва Юрий Титов.
Футболист воспользовался резервным входом.
Мамаев вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем на чиновника Минпромторга Дениса Пака.