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17:16 (мск), источник: Матч ТВ

Боец ММА: Жаль, что в то утро нам не посчастливилось встретить Кокорина и Мамаева

Российский боец ММА Алексей Махно заявил о желании позавтракать с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

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Источник: Матч ТВ

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

 — Есть такая тема, когда за деньги можно позавтракать со знаменитостью. Среди моих друзей никто этим не страдал, но теперь и я, и мои одноклубники готовы сами заплатить за завтрак с Кокориным или Мамаевым, — говорится в сообщении.

Махно похвалил нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» за умение подтвердить их сомнительную репутацию. Он выразил сожаление, что в тот вечер, когда футболисты напали на чиновника и избили водителя на парковке, его не было рядом.

 — Мне всегда нравились Кокорин и Мамаев умением подтвердить свою репутацию. Все слухи, все обвинения, все рассказы об их поведении и интеллекте — всегда оказываются правдой. Приятно иметь дело с обоснованным авторитетом, заслуженным годами. Очень жаль, что в это субботнее утро нам не посчастливилось встретить эту прекрасную группу «спортсменов». Мы бы с радостью спели вместе с ними и Гэнгнамстайл, и Калинку-Малинку, и плотно позавтракали, — заключил Махно.

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Напомним, в московской кофейне произошел инцидент с избиением человека, в котором принимали участие Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин. До этого футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Действие произошло на парковке.

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