Источник: в «Краснодаре» вспоминают нарушения Мамаева, чтобы разорвать контракт

По информации источника, клуб будет пытаться доказать, что футболист систематически нарушал условия договора. Руководство якобы уже припомнило игроку историю с шампанским в Монте-Карло и теперь пытается вспомнить и его другие нарушения.

Отмечается, что во время летних сборов «Краснодара» в Австрии Мамаев ночью сбежал из отеля и вернулся только под утро. Затем он отказался проходить медосвидетельствование. На вопросы тренеров Павел также не ответил, но кто-то из партнёров по команде рассказал, что в ту ночь Мамаев посещал местные бары. В итоге игрока оштрафовали на $ 10 тыс. и взяли с него обещание, что подобная ситуация не повторится.