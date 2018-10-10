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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: в «Краснодаре» вспоминают нарушения Мамаева, чтобы разорвать контракт

«Краснодар» может разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым только в случаях с обнаружением у игрока допинга, длительной дисквалификацией или систематическим нарушением условий договора, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, клуб будет пытаться доказать, что футболист систематически нарушал условия договора. Руководство якобы уже припомнило игроку историю с шампанским в Монте-Карло и теперь пытается вспомнить и его другие нарушения.

Отмечается, что во время летних сборов «Краснодара» в Австрии Мамаев ночью сбежал из отеля и вернулся только под утро. Затем он отказался проходить медосвидетельствование. На вопросы тренеров Павел также не ответил, но кто-то из партнёров по команде рассказал, что в ту ночь Мамаев посещал местные бары. В итоге игрока оштрафовали на $ 10 тыс. и взяли с него обещание, что подобная ситуация не повторится.

8 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

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