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19:28 (мск), источник: Газета.Ру

Адвокат Кокорина объяснил неявку футболиста на допрос

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Умалат Сайгитов заявил, что защита попросила следствие перенести допрос игрока петербургского клуба на 11 октября.

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«Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели», — цитирует Сайгитова «Интерфакс».

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Адвокат добавил, что нет смысла идти на допрос «в ночь», когда есть возможность явиться в полицию завтра с утра. Отвечая на вопрос, когда Кокорин собирается прийти к следователю, Сайгитов заявил, что не принимает решений по этому поводу.

Мамаев и нападающий Кокорин обвиняются в избиении водителя ведущей Первого канала возле гостиницы «Пекин», а также в потасовке с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

Были возбуждены дела по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои» и статье 213 «Хулиганство».

В МВД заявили, что если футболисты не явятся на допрос до 18:00, их объявят в федеральный розыск. Мамаев прибыл в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи показаний. Кокорин со следствием не контактировал.

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19:12 (мск)© Ньюстюб
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