Мамаев задержан после допроса в полиции

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Ранее московская полиция возбудила в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, в минувший понедельник они сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих Первого канала, а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

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«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве в порядке статьи 91 УПК РФ задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «хулиганство», — сказала Волк.

Полиция сперва возбудила по двум эпизодам уголовное дело о побоях, но затем инцидент в кафе выделила в отдельное производство по статье «Хулиганство». Футболистам грозит до пяти лет лишения свободы. Если хулиганство признают совершенным «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», то до семи.