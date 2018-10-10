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20:24 (мск), источник: Р-Спорт

Мамаев задержан после допроса в полиции

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Футболист Павел Мамаев, подозреваемый в хулиганстве, после допроса в полиции задержан, сообщила в среду журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Ранее московская полиция возбудила в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, в минувший понедельник они сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих Первого канала, а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

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«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве в порядке статьи 91 УПК РФ задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «хулиганство», — сказала Волк.

Полиция сперва возбудила по двум эпизодам уголовное дело о побоях, но затем инцидент в кафе выделила в отдельное производство по статье «Хулиганство». Футболистам грозит до пяти лет лишения свободы. Если хулиганство признают совершенным «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», то до семи.

Футбольный клуб «Краснодар» уже объявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым. «Зенит», цвета которого защищает Кокорин, также пообещал наказать своего игрока, но не уточнил как.

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