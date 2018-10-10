Гранквист: О Кокорине и Мамаеве писали даже в Швеции

Московская полиция возбудила в отношении форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева уголовное дело по статье «Хулиганство». По предварительным данным, в минувший понедельник они сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

«Читаю прессу, о Кокорине и Мамаеве писали даже в Швеции. Это некрасивая ситуация. Надеюсь, российская полиция вынесет правильный вердикт. Знаю Павла как футболиста, могу охарактеризовать его как хорошего игрока. По его поведению вне поля ничего сказать не могу — я же не присутствовал рядом с ним во время ситуаций, о которых вы спрашиваете», — заявил Гранквист на пресс-конференции перед матчем Лиги наций со сборной России.