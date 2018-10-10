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21:23 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорин задержан после допроса в Москве по делу о хулиганстве

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Футболист Александр Кокорин задержан после допроса в Москве по делу о хулиганстве, сообщил журналистам пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

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Ранее по тому же делу был задержан футболист Павел Мамаев.

«Задержан Александр Кокорин, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ “Хулиганство”», — сказал Титов.

По предварительным данным, в минувший понедельник футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Врачи диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб руки, сообщал источник РИА Новости. В отношении друзей-футболистов полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

Дело Кокорина и Мамаева. Статья — «Хулиганство»
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20:57 (мск)© Ньюстюб
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