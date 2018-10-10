Кокорин задержан после допроса в Москве по делу о хулиганстве

По предварительным данным, в минувший понедельник футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Врачи диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб руки, сообщал источник РИА Новости. В отношении друзей-футболистов полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».