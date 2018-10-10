Кокорин задержан после допроса в Москве по делу о хулиганстве
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Футболист Александр Кокорин задержан после допроса в Москве по делу о хулиганстве, сообщил журналистам
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Футболист Александр Кокорин задержан после допроса в Москве по делу о хулиганстве, сообщил журналистам
Ранее по тому же делу был задержан футболист Павел Мамаев.
«Задержан Александр Кокорин, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ “Хулиганство”», — сказал Титов.
По предварительным данным, в минувший понедельник футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Врачи диагностировали у Пака закрытую