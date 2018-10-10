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22:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов: что будет дальше?

Известный юрист по уголовным делам Вадим Мясников рассказал корреспонденту «СЭ» о том, что в ближайшее время ожидает Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были взяты под стражу до избрания меры пресечения.

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Источник: Спорт-Экспресс

Отпустят ли их под подписку о невыезде?

Их задержали на 48 часов по 91-е статье. Дальше им выберут меру пресечения. Следователь должен выйти с ходатайством в суд об их аресте или домашнем аресте. Либо их могут отпустить под подписку о невыезде. Обычно в делах такой категории отпускают под подписку. Это обычно. Но если учитывать весь ажиотаж вокруг ситуации и количество новостей, предсказать решение невозможно. Оснований для задержания, если честно, я тоже не вижу, хоть я и не участник процесса, и на месте виднее.

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Стоит ли ждать ареста?

Меры пресечения бывают разные. Когда следователь просит суд арестовать человека, есть определенный перечень оснований. Если человек не имеет постоянного места жительства в регионе, если человек может оказать давление на свидетелей по этому уголовному делу, если человек продолжит заниматься противоправной деятельностью.

Насколько я понимаю, таких оснований нет, и раньше Кокорин и Мамаев не были замечены в противоправной деятельности. Так что тут много делается скорее в угоду обществу.

Кокорин приехал в МВД позже требуемого времени. Это скажется?

С юридической точки зрения это не имеет серьезного значения. Потому что следователь, когда возбуждает уголовное дело в отношении лица, обязан немедленно уведомить это лицо. Либо посредством телефонной связи, либо посредством почты. Это целая юридическая процедура. Насколько я понимаю, этого сделано не было. Их вызвали на допрос, это тоже целая процедура. Кроме того, у человека могут быть какие-то реальные обстоятельства, из-за которых он может не явиться вовремя. Может быть, он адвокатов искал или, например, проколол колесо, этих причин масса.

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