Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов: что будет дальше?

Их задержали на 48 часов по 91-е статье. Дальше им выберут меру пресечения. Следователь должен выйти с ходатайством в суд об их аресте или домашнем аресте. Либо их могут отпустить под подписку о невыезде. Обычно в делах такой категории отпускают под подписку. Это обычно. Но если учитывать весь ажиотаж вокруг ситуации и количество новостей, предсказать решение невозможно. Оснований для задержания, если честно, я тоже не вижу, хоть я и не участник процесса, и на месте виднее.
Меры пресечения бывают разные. Когда следователь просит суд арестовать человека, есть определенный перечень оснований. Если человек не имеет постоянного места жительства в регионе, если человек может оказать давление на свидетелей по этому уголовному делу, если человек продолжит заниматься противоправной деятельностью.
Насколько я понимаю, таких оснований нет, и раньше Кокорин и Мамаев не были замечены в противоправной деятельности. Так что тут много делается скорее в угоду обществу.
С юридической точки зрения это не имеет серьезного значения. Потому что следователь, когда возбуждает уголовное дело в отношении лица, обязан немедленно уведомить это лицо. Либо посредством телефонной связи, либо посредством почты. Это целая юридическая процедура. Насколько я понимаю, этого сделано не было. Их вызвали на допрос, это тоже целая процедура. Кроме того, у человека могут быть какие-то реальные обстоятельства, из-за которых он может не явиться вовремя. Может быть, он адвокатов искал или, например, проколол колесо, этих причин масса.