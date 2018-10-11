Кокорин и еще 7 игроков, чье будущее в «Зените» под вопросом

Источник: РИА "Новости"

Сразу восемь игроков «Зенита» находятся сейчас в подвешенном состоянии. По окончании сезона-2018/19 у них заканчиваются контракты, а информации о продлении соглашений до сих пор нет, хотя клубы, как правило, решают эти вопросы заранее, не оставляя всё на последние полгода. Точнее, в мае из «Зенита» могут уйти свободными агентами семь человек, а один вообще через 2,5 месяца!

Евгений Чернов

У Чернова договор почему-то действует не до окончания сезона-2018/19, а до конца декабря. Сейчас мы бы, скорее всего, не вспоминали об этой ситуации, если бы «Зенит» летом купил левого защитника на замену Доменико Кришито, либо если бы был здоров Юрий Жирков. В августе агент игрока Александр Маньяков признался: петербургский клуб заморозил переговоры о новом контракте и дал понять, что Евгению нужно искать новую команду. Но в распоряжении Сергея Семака остался только один левоногий защитник Эльмир Набиуллин — и Чернов не ушёл. Сперва главный тренер выпустил его в матче Кубка России с «Волгарём», а в минувшее воскресенье бывший кандидат в сборную России впервые сыграл в РПЛ, неожиданно попав в основу на матч 10-го тура с «Краснодаром». Более того, кажется, что на данном этапе Чернов сильнее Набиуллина. Как теперь поступать «Зениту» с 25-летним защитником?

Юрий Лодыгин

Лодыгин был первым вратарём сине-бело-голубых до появления Андрея Лунёва. Русский грек перешёл в петербургский клуб в июле 2013-го из «Ксанти» всего за 800 тыс. евро и быстро дорос до сборной России, так что на пике «Зенит» мог продать Юрия существенно дороже. Теперь, похоже, Лодыгин потерял статус и «второго номера» команды — ему дорого стоили ошибки во встрече Лиги Европы в Минске. По крайней мере, в кубковом матче с «Волгарём» Лунёва подменял Кержаков. Лодыгин подумывал о трансфере ещё год назад, чтобы иметь стабильную практику. Видимо, точно попрощается с «Зенитом» летом 2019-го, по окончании контракта.

Михаил Кержаков

Конкурент Лодыгина за вторую пару перчаток в «Зените» тоже дорабатывает свой последний сезон по действующему соглашению. Впрочем, у Михаила наверняка более высокие шансы остаться в команде. Его, очевидно, устраивает нынешняя роль, а петербургский клуб доволен Кержаковым-младшим в таком качестве. Третьим голкипером может быть кто-то из собственных воспитанников. Возможно, в «Зените» уже пожалели, что отпустили Александра Васютина, который очень неплохо играет за «Сарпсборг 08» в Лиге Европы, однако есть возможность вернуть из аренд Егора Бабурина («Рубин») или Максима Рудакова (чемпион Финляндии в составе ХИКа).

Александр Анюков

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Если бы Роберто Манчини продолжил тренировать «Зенит», Анюков мог бы уже повесить бутсы на гвоздь или доигрывать в ФНЛ за фарм-клуб. В лучшем случае вернулся бы в родные «Крылья Советов», откуда перебрался в петербургский клуб летом 2005-го за смешную по нынешним временам сумму 3 млн евро. Жизнь показала, что Александр поступил верно, продлив контракт до конца сезона-2018/19. При Семаке он регулярно играет, да ещё и с капитанской повязкой. Что дальше — вопрос. Следующим летом Анюкову будет почти 37 лет. Неизвестно, пригодится ли ветеран, если «Зенит» попадёт в Лигу чемпионов и решит усиливаться под этот турнир.

Бранислав Иванович

Иванович — второй капитан «Зенита», выводящий команду на поле с повязкой, когда не играет Анюков. Лучший защитник сине-бело-голубых, просто лидер, без которого нельзя представить оборону команды Семака. Серб пришёл зимой 2017-го из «Челси» на правах свободного агента, а сейчас смотрится даже надёжнее, чем на момент своего появления в петербургском клубе. Бранислав перестал ездить в сборную, хотя ещё не объявлял публично об уходе из неё, и это только на пользу 34-летнему игроку. В августе «Зенит» искал нового центрального защитника. То ли в пару Ивановичу, то ли в перспективе в пару Эмануэлю Маммане, если Семак подумывал передвинуть серба направо. Трудно представить, что «Зенит» откажется продлевать отношения с защитником такого класса.

Луиш Нету

Прошлый сезон защитник сборной Португалии отыграл на правах аренды в «Фенербахче». «Зенит» был готов его отпустить. Да и летом 2018-го существовала высокая вероятность трансфера Нету. Когда петербургский клуб договаривался с «Нантом» о покупке Диего Карлоса, предлагал включить в сделку бородатого легионера.

Поначалу Нету привычно смотрел футбол со скамейки, но в последнее время снова неожиданно превратился в игрока основы «Зенита». Португалец стабильнее, чем Миха Мевля, и пока выступает так, что Маммане будет непросто дождаться своего шанса. Луиш в петербургском клубе с февраля 2013-го: его купили у «Сиены» за 6,5 млн евро. Момент для продажи за примерно схожую сумму уже упущен. Вероятно, в конце сезона Нету сменит команду, несмотря на свою форму на данном этапе.

Юрий Жирков

«Зенит» продлил контракт с защитником сборной России перед ЧМ-2018. До этого будущее Жиркова в петербургской команде было под вопросом, он рассматривал предложение от «Краснодара». Но в результате стороны договорились о сотрудничестве ещё на один год.



Однако из-за старой травмы ахилла, которую усугубило выступление на чемпионате мира, Жирков до сих пор ни разу не сыграл за команду Семака. Юрий продолжает восстановление, скорее всего, до зимы не поможет сине-бело-голубым. «Используются консервативные методы лечения, он проходит процедуры без оперативного вмешательства, медленными шагами. Сегодня видел его на пробежке. Сложно сказать, когда он будет готов. Оперативные методы затянут сроки восстановления», — рассказал на днях главный тренер «Зенита». Пока даже обсуждать новый контракт Жиркова не имеет смысла.