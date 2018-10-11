Текущие события
Футбол. Сборные
15:00
Гонконг
Таиланд
Футбол. Сборные
18:00
ОАЭ
Гондурас
Футбол. Сборные
19:00
Кувейт
Ливан
Футбол. Сборные
19:15
Бахрейн
Сирия
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:00
Ирак
Аргентина
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Израиль
Шотландия
Футбол. Лига наций
21:45
Литва
Румыния
Футбол. Лига наций
21:45
Черногория
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Азербайджан
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Мальта
Футбол. Сборные
21:45
Уэльс
Испания
Футбол. Сборные
22:00
Франция
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Россия
Швеция
Все события
Фоторепортажи
8Как российские клубы играли с «Реалом»
14Нурмагомедов победил Макгрегора
10:36 (мск), источник: Интерфакс

В полиции предупредили о грозящем Кокорину и Мамаеву семилетнем заключении

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Подозреваемым в хулиганстве футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину может грозить наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сообщил «Интерфаксу» официальный представитель столичной полиции Юрий Титов.

Максимальная санкция по ч.2 статьи 213 предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Читайте также
Установлены все соучастники Кокорина и Мамаева в драках

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемым в хулиганстве футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в пятницу, сообщил Титов. «Сегодня (в четверг — ИФ) запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий. Завтра следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения», — сказал он.

Накануне в полиции сообщили, что на Мамаева и Кокорина завели дело о хулиганстве, но не уточнялось, по какой именно части статьи квалифицированы действия спортсменов. Кроме того, ранее они уже стали фигурантами дел о побоях (ст. 116 УК РФ).

Уголовные дела возбуждены по факту конфликтов с участием Мамаева и Кокорина. Один из них произошел у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе «Кофемания» в центре Москвы, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента запечатлены камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

Читайте также:

СК установил причастность Мамаева и Кокорина к избиению водителя
Во время загрузки произошла ошибка.
11:12 (мск)© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов: что будет дальше?
Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас»
Интриги дня КХЛ: «Салават» подтолкнет Титова к отставке
Сейчас или никогда: ученица Тутберидзе едет за рекордом
«Химки» начнут сезон матчем с «Олимпиакосом»
Сборная России идет на повышение
Новый шлем вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» украсит матрешка (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь