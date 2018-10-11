В полиции предупредили о грозящем Кокорину и Мамаеву семилетнем заключении

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

«В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сообщил «Интерфаксу» официальный представитель столичной полиции Юрий Титов.

Максимальная санкция по ч.2 статьи 213 предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Читайте также Установлены все соучастники Кокорина и Мамаева в драках

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемым в хулиганстве футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в пятницу, сообщил Титов. «Сегодня (в четверг — ИФ) запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий. Завтра следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения», — сказал он.

Накануне в полиции сообщили, что на Мамаева и Кокорина завели дело о хулиганстве, но не уточнялось, по какой именно части статьи квалифицированы действия спортсменов. Кроме того, ранее они уже стали фигурантами дел о побоях (ст. 116 УК РФ).

Уголовные дела возбуждены по факту конфликтов с участием Мамаева и Кокорина. Один из них произошел у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе «Кофемания» в центре Москвы, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента запечатлены камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.