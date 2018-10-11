Источник: Мамаев может подать заявление на водителя телеведущей
Хавбека «Краснодара» Павев Мамаев получил травму лица во время драки с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком и может подать на него заявление.
Хавбека «Краснодара» Павев Мамаев получил травму лица во время драки с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком и может подать на него заявление.
Ранее стало известно, что против игроков было возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем на чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Также сообщалось, что один из свидетелей по делу утверждает, что водитель, которого избили футболисты, сам провоцировал их на драку. Оба игрока признали свою вину. По данным источника, Мамаев считает, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и сам первый нанес удар. По его версии, после инцидента со знакомой футболистов, которая присела в машину погреться, шофер вышел из автомобиля и неоднократно выкрикнул в адрес молодых людей оскорбления. Потом Соловчук неожиданно нанес Мамаеву удар в лицо. Все это в дальнейшем привело к драке.
11 октября запланировано проведение очных ставок с участием подозреваемых и потерпевших. Впятницу, 12 октября, следствие обратится в суд за мерой пресечения футболистам.