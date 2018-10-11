Источник: Мамаев может подать заявление на водителя телеведущей

Также сообщалось, что один из свидетелей по делу утверждает, что водитель, которого избили футболисты, сам провоцировал их на драку. Оба игрока признали свою вину. По данным источника, Мамаев считает, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и сам первый нанес удар. По его версии, после инцидента со знакомой футболистов, которая присела в машину погреться, шофер вышел из автомобиля и неоднократно выкрикнул в адрес молодых людей оскорбления. Потом Соловчук неожиданно нанес Мамаеву удар в лицо. Все это в дальнейшем привело к драке.