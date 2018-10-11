Полиция задержала младшего брата Кокорина
Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл задержан столичной полицией.
Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл задержан столичной полицией.
— В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина, установлены еще трое участников инцидента, в их числе младший брат Александра Кокорина. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления. С остальными задержанными проводятся следственные действия, — говорится в заявлении ГУ МВД России по г. Москве.
Напомним, Кирилл Кокорин вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым и родным братом Александром участвовал в инцидентах с избиениями.