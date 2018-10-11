Полиция задержала младшего брата Кокорина

— В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина, установлены еще трое участников инцидента, в их числе младший брат Александра Кокорина. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления. С остальными задержанными проводятся следственные действия, — говорится в заявлении ГУ МВД России по г. Москве.