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13:25 (мск), источник: Матч ТВ

Полиция задержала младшего брата Кокорина

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл задержан столичной полицией.

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Источник: Матч ТВ

 — В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина, установлены еще трое участников инцидента, в их числе младший брат Александра Кокорина. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления. С остальными задержанными проводятся следственные действия, — говорится в заявлении ГУ МВД России по г. Москве.

Напомним, Кирилл Кокорин вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым и родным братом Александром участвовал в инцидентах с избиениями.

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