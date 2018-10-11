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14:55 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» нашел оправдание для Кокорина

В петербургском «Зените» прокомментировали поведение нападающего команды Александра Кокорина, оказавшегося под следствием из-за двух драк. Об этом сообщают «Известия».

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Источник: РИА "Новости"

Медицинская служба клуба полагает, что неадекватное поведение спортсмена могло стать следствием высокоинтенсивных тренировок. Кокорин длительное время восстанавливался от разрыва крестообразных связок, после чего приступил к тренировкам. Стресс от нагрузок, по мнению представителей «Зенита», в сочетании со спиртным мог повлиять на организм непредсказуемым образом.

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Кокорин, как и его друг Павел Мамаев, проходит по двум уголовным делам о хулиганстве. Оба игрока задержаны. Кроме того, установлены личности еще трех соучастников преступлений. Одним из них является брат Кокорина Кирилл. 19-летний молодой человек также задержан. Сам Кокорин принес извинения пострадавшим через своего отчима.

8 октября Кокорин и Мамаев учинили две драки. Первым от рук футболистов пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Его избили на парковке рядом с рестораном «Пекин». Позже в одной из московских кофеен Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака, что спровоцировало драку, в которой пострадал и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

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