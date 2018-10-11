«Зенит» нашел оправдание для Кокорина
В петербургском «Зените» прокомментировали поведение нападающего команды Александра Кокорина, оказавшегося под следствием
В петербургском «Зените» прокомментировали поведение нападающего команды Александра Кокорина, оказавшегося под следствием
Медицинская служба клуба полагает, что неадекватное поведение спортсмена могло стать следствием высокоинтенсивных тренировок. Кокорин длительное время восстанавливался от разрыва крестообразных связок, после чего приступил к тренировкам. Стресс от нагрузок, по мнению представителей «Зенита», в сочетании со спиртным мог повлиять на организм непредсказуемым образом.
Кокорин, как и его друг Павел Мамаев, проходит по двум уголовным делам о хулиганстве. Оба игрока задержаны. Кроме того, установлены личности еще трех соучастников преступлений. Одним из них является брат Кокорина Кирилл. 19-летний молодой человек также задержан. Сам Кокорин принес извинения пострадавшим через своего отчима.
8 октября Кокорин и Мамаев учинили две драки. Первым от рук футболистов пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Его избили на парковке рядом с рестораном «Пекин». Позже в одной из московских кофеен Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака, что спровоцировало драку, в которой пострадал и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.