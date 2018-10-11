Кокорин и Мамаев свалили вину на пиво и раскаялись

Источник: РИА "Новости"

По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова, футболисты уверяют, что перед инцидентами пили только пиво.

«Оба раскаиваются в содеянном, сообщили, что пили пиво и крепких напитков не употребляли. Наркотики они не употребляют: помимо всего прочего, они профессиональные спортсмены — у них регулярно берут анализы», — пояснил Мельников.

Секретарь ОНК рассказал, что следователи всю ночь работали с футболистами. Спортсменов возили по Москве в автозаке для проведения экспертиз и других действий, а в изолятор временного содержания их доставили около 10 часов утра.

По словам Мельникова, мужчины сидят в разных камерах, рассчитанных на троих человек. Сосед Мамаева был ранее судим, что противоречит закону. Жалоб на условия содержания от футболистов не поступало.

Футболист Павел Мамаев на допросе в ГСУ ГУ МВД по Москве по уголовному делу по факту нанесения побоев двум гражданам, предположительно, со стороны футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Стоп-кадр с видео, предоставленного ГУ МВД РФ. | Источник: РИА "Новости"

По данным «Комсомольской правды», Кокорин и Мамаев сообщили ОНК, что очень сожалеют о случившемся. На их состоянии сказались тяжелые тренировки накануне и бессонная ночь в поезде, однако они «не были пьяные, просто на взводе каком-то», поэтому сорвались и устроили драки.

Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми — и командой, и потерпевшими и людьми. Но мы бы просто так не сорвались, нас оскорбили, и довольно жестко. Павел Мамаев футболист

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Спортсмены добавили, что рассчитывают на благополучное разрешение конфликта, а также выразили надежду, что смогут и дальше играть в футбол.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве, им грозит до семи лет тюрьмы. 10 октября они явились на допрос в полицию, где были задержаны на 48 часов.