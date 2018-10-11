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15:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин в наручниках. Он улыбается

В интернете появилось фото улыбающегося Александра Кокорина в наручниках. В частности, оно опубликовано на одной из гостевых сайта болельщиков «Динамо».

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Форвард «Зенита», а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были задержаны вчера на 48 часов. После допроса в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве их доставили в изолятор временного содержания на Петровку, 38.

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Они доставлены в изолятор временного содержания на Петровку, 38, против них возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ «Хулиганство». По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Мамаев и Кокорин обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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