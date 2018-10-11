Кокорин в наручниках. Он улыбается
В интернете появилось фото улыбающегося Александра Кокорина в наручниках. В частности, оно опубликовано на одной из гостевых сайта болельщиков «Динамо».
В интернете появилось фото улыбающегося Александра Кокорина в наручниках. В частности, оно опубликовано на одной из гостевых сайта болельщиков «Динамо».
Форвард «Зенита», а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были задержаны вчера на 48 часов. После допроса в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве их доставили в изолятор временного содержания на Петровку, 38.
Они доставлены в изолятор временного содержания на Петровку, 38, против них возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ «Хулиганство». По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Мамаев и Кокорин обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.