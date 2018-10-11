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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Их надо звать терпилами». Что известно из первых интервью Мамаева и Кокорина

Один из них считает, что ситуацию «раздули».

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13
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13
фотографий
13
фотографий

Журналисты «МК» и «КП» взяли первые интервью у Павла Мамаева и Александра Кокорина. Вот что из них стало известно.

1. Футболисты всю ночь не спали

По их словам, допрос продлился до 3−4 утра. Законом это запрещено, но оба утверждают, что не возражали. Потом игроков отправили на экспертизу — проверять есть ли у них самих следы от побоев. Конвойный «Камаз» доставил их в отделение лишь в 9:45. Кокорин признался, что очень хочется спать. И совсем не хочет есть.

2. Во время инцидента пили только пиво

Футболисты утверждают, что никаких наркотиков они не принимали. «С чего вы взяли»? По их словам, из алкоголя было только пиво. Оно, вкупе с бессонной ночью, и повлияло на их поведение.

3. Мамаев — не «козырной валет»

Во время интервью на журналистов наехал его сосед-дальнобойщик. «Что вы его спрашиваете, будто он главный? «Козырной валет?». Журналисты попросили футболиста не обижать, и сосед согласился: «Не будем, пусть играет в свой футбол».

4. Татуировки Мамаева — это не про тюрьму

«Это личное», — коротко объяснил футболист. И тут же высказал надежду на то, что его не отправят в СИЗО. И вспомнил семью.

5. Их назвали мразями

«Неприятно это всё. Один следователь оскорбил нас. Назвал мразями», — делится Кокорин.

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6. Футболисты раскаиваются. Но с разной силой

«Эпизодов несколько, но во всех вели себя аморально. Сами во всём виноваты». Так считает Мамаев. Кокорин согласен не во всём. Об этом чуть ниже.

7. Кокорин считает, что всё раздули

Футболист уверен, что всю ситуацию раздули, а единственный эпизод, за который ему можно предъявить — тот, что был со стульями.

8. Сегодня у Мамаева будет очная ставка с потерпевшими

Об этом рассказал Павел Мамаев. «С “терпилами”, а не потерпевшими», — уточнил его сокамерник-дальнобойщик.

9. Футболисты явились в отделение с набитыми сумками

Очевидно, что к задержанию оба были давно готовы. С собой они взяли даже еду. «Как будто в Сибирь собрались», — комментируют сотрудники.

10. У футболистов разное настроение

Если Мамаев с первого допроса ведёт прячет лицо и очевидно смущён, про Кокорина того же не скажешь. Он улыбается, позирует на камеру, а в одном из них чуть ли не подмигнул в объектив. «Не бойтесь меня», — говорит Кокорин журналистам. «Здесь все скамейки прибиты… Вот бы так в кафе со стульями было…».

11. Оба хотят продолжить карьеру

На днях сообщалось, что Мамаев в ответ на вопрос о продолжении карьеры ответил коротко: «Мне бы не сесть». Но эмоции улеглись, и оба полны оптимизма и надеются вернуться в футбол.

В инциденте с Кокориным и Мамаевым установлены еще трое соучастников
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17:57 (мск)© Ньюстюб
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