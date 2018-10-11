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19:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Адвокат банды Цапка отказался защищать интересы Кокорина и Мамаева

Адвокат Умалат Сайгитов отказался защищать интересы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

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13
фотографий

Об этом сообщили в адвокатском бюро «Мусаев и партнёры», где работает Сайгитов.

8 октября футболисты в компании своих друзей, среди которых был младший брат форварда Кирилл, стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

«Умалат Сайгитов больше не участвует в том деле, которое так вам интересно. Причины неизвестны, он участвовал, но сейчас вышел из дела», — цитируют «Известия» бюро.

Сайгитов выступал с заявлениями от имени Мамаева и Кокорина. 10 октября он анонсировал извинения от футболистов пострадавшим, однако пока не было информации о том, что спортсмены сделали это. Сегодня от лица Кокорина уже выступал адвокат Олег Попов, но о новом защитнике Павла Мамаева пока ничего не известно.

Сайгитов ранее был адвокатом одного из членов кущёвской банды Сергея Цапка — Вячеслава Цеповяза, которого приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

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19:12 (мск)© Ньюстюб
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