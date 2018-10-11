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19:38 (мск), источник: Р-Спорт

Следствие решило требовать заключения Кокорина и Мамаева под стражу

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Следствие решило требовать заключения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражу, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

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«Сегодня после проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в минувший понедельник игрок петербургского «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако в среду вечером, после объявленного следствием ультиматума, явились в ГУМВД и были задержаны. В четверг был задержан младший брат Кокорина, у него тоже статус подозреваемого.

По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.

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