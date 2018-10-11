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19:40 (мск), источник: Р-Спорт

Александр Кокорин: Я признал, что сожалею

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, взятый под стражу за два нападения на людей в центре Москвы, объяснил, что причиной неадекватного поведения стала бессонная ночь и алкоголь.

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— Все раздули, — приводит слова Кокорина «МК». — Мы пили только пиво. Но это после игры, бессонной ночи, вот и произошло все это… Я признал, что сожалею. Один из следователей оскорбил нас. Назвал «мразями».

Он сказал, что журналистам нечего бояться в его обществе.

«Бояться нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу, — пошутил Кокорин. — Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось».

Форвард выразил надежду на то, что эпизод не повлияет на его дальнейшую спортивную карьеру.

«Я не хочу уходить из спорта и надеюсь, никто этого не потребует, — сказал Кокорин. — У меня ведь только один эпизод — со стульями. Если бы тот человек меня не оскорбил, я бы не повел себя так. Но и на видео видно, что мы разбирались с ним, потом даже пожали руки. Есть свидетели, их всех вчера опрашивали. Задержали, как я понял, только нас с Мамаевым. По крайней мере мы с ним вдвоем в грузовике ночью путешествовали по Москве».

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Сейчас футболисты находятся в изоляторе временного содержания УВД Северо-Восточного административного округа в раздельных камерах. По инцидентам с участием Кокорина и Мамаева, в результате которых два человека получили черепно-мозговые травмы, заведены уголовные дела по статье «Хулиганство». Футболистам и их друзьям, принявшим участие в избиении людей, грозит до семи лет лишения свободы. ​

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