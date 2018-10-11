«Если бы в кафе привинчивали стулья, ничего бы не случилось». Кокорин и Мамаев ответили на обвинения
Первая ночь футболистов после допроса.
Первая ночь футболистов после допроса.
Подозреваемые по «делу о хулиганстве» Александр Кокорин и Павел Мамаев провели первую ночь за решеткой после прибытия в главное следственное управление МВД по Москве. Допрос футболистов длился до
По данным «МК» футболистов доставили в ИВС только к утру 11 октября. Перед этим Кокорин и Мамаев сдали медицинские анализы и покатались по травмпунктам, где, по словам Кокорина, их не принимали. Несмотря на то, что допрос в ночное время запрещен, футболисты признались, что дали на это свое согласие. В разговоре с правозащитниками Кокорин и Мамаев рассказали, как проходил допрос, и употребляли ли они наркотики накануне случившегося.
— Я сам дал согласие на следственные действия в ночное время. Претензий нет. Хотелось поскорее со всем этим разобраться. Допрос был долгий, я все рассказал, ничего не скрывал. Да и там разве можно было
— Хочется покончить со всем этим поскорее. Все раздули. Мы пили только пиво. Бояться нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу, — пошутил Кокорин. — Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось.
— Неприятно все это. Один из следователей оскорбил нас. Назвал «мразями», — рассказал Кокорин.
— Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. За маму волнуюсь, она в Москве. Жена и дети улетели в Краснодар, — признался Мамаев. — Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми — и перед командой, и перед потерпевшими людьми. Но мы бы просто так не сорвались, нас оскорбили и довольно жестко.
Просто все так совпало. Накануне много тренировок было, в поезде тоже не спали, потом это пиво… Не надо было так. Я очень надеюсь, что все разрешится, и я смогу дальше играть в футбол.
— Ужасная история. Очень сожалею, — раскаялся Кокорин. — Нас оскорбляли, мы завелись. Не надо было. Мы не были пьяные, просто на взводе