«Если бы в кафе привинчивали стулья, ничего бы не случилось». Кокорин и Мамаев ответили на обвинения

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Подозреваемые по «делу о хулиганстве» Александр Кокорин и Павел Мамаев провели первую ночь за решеткой после прибытия в главное следственное управление МВД по Москве. Допрос футболистов длился до трех-четырех утра, после чего их уже в статусе подозреваемых отправили на 48 часов в изолятор временного содержания (ИВС). Позже в ГУ МВД заявили, что установлены личности оставшихся троих нападавших. Один из них — брат Александра Кокорина *Кирилл* — уже прибыл на допрос в следственное управление.

По данным «МК» футболистов доставили в ИВС только к утру 11 октября. Перед этим Кокорин и Мамаев сдали медицинские анализы и покатались по травмпунктам, где, по словам Кокорина, их не принимали. Несмотря на то, что допрос в ночное время запрещен, футболисты признались, что дали на это свое согласие. В разговоре с правозащитниками Кокорин и Мамаев рассказали, как проходил допрос, и употребляли ли они наркотики накануне случившегося.

Про допрос и алкоголь

— Я сам дал согласие на следственные действия в ночное время. Претензий нет. Хотелось поскорее со всем этим разобраться. Допрос был долгий, я все рассказал, ничего не скрывал. Да и там разве можно было что-то отрицать? Эпизодов много. Три, если точнее. Но вообще, если честно, во всех я вел себя аморально. Мы сами во всем виноваты, — признался Мамаев «МК». — Сначала нас решили на экспертизу отправить. Мы «дышали в трубку», сдали мочу. Анализы ничего не покажут. Мы наркотики не употребляли. Не понимаю, почему, но нас всю оставшуюся ночь возили по травмпунктам. И нигде нас не принимали, как говорили конвоиры. Травм никаких нет. Может быть, они перестраховывались и хотели зафиксировать отсутствие синяков и ссадин.

— Хочется покончить со всем этим поскорее. Все раздули. Мы пили только пиво. Бояться нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу, — пошутил Кокорин. — Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось.

Про оскорбления

— Неприятно все это. Один из следователей оскорбил нас. Назвал «мразями», — рассказал Кокорин.

Про будущее и футбол

— Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. За маму волнуюсь, она в Москве. Жена и дети улетели в Краснодар, — признался Мамаев. — Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми — и перед командой, и перед потерпевшими людьми. Но мы бы просто так не сорвались, нас оскорбили и довольно жестко.

Просто все так совпало. Накануне много тренировок было, в поезде тоже не спали, потом это пиво… Не надо было так. Я очень надеюсь, что все разрешится, и я смогу дальше играть в футбол.