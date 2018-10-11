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19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Британский журналист: Если Кокорину и Мамаеву всё равно, выгоняйте их из футбола

Британский журналист Джон Брэдли поделился мнением о скандальной ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

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«Была бы пожизненная дисквалификация в этой ситуации правильным решением? Если они смогут показать и доказать, что хотят измениться в лучшую сторону и изменить ситуацию, если они действительно сожалеют и хотят исправиться, тогда достаточно двух-трёх лет. Но если им всё равно и они не будут показываться и давать свои комментарии, конечно, нужно дисквалифицировать их на всю жизнь. Если им нужно — дайте им шанс, если нет, выгоняйте их из футбола», — сказал Брэдли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

8 октября футболисты вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ранее Соловчук заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье «Хулиганство» по факту избиения Соловчука.

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