Британский журналист: Если Кокорину и Мамаеву всё равно, выгоняйте их из футбола
Британский журналист Джон Брэдли поделился мнением о скандальной ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.
Британский журналист Джон Брэдли поделился мнением о скандальной ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.
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