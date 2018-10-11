Британский журналист: Если Кокорину и Мамаеву всё равно, выгоняйте их из футбола

«Была бы пожизненная дисквалификация в этой ситуации правильным решением? Если они смогут показать и доказать, что хотят измениться в лучшую сторону и изменить ситуацию, если они действительно сожалеют и хотят исправиться, тогда достаточно двух-трёх лет. Но если им всё равно и они не будут показываться и давать свои комментарии, конечно, нужно дисквалифицировать их на всю жизнь. Если им нужно — дайте им шанс, если нет, выгоняйте их из футбола», — сказал Брэдли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.