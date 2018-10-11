«Краснодару» без Мамаева будет тяжело, «Зенит» переживет без Кокорина

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Дзюба без подмоги

Сергей Семак по ходу августа несколько раз намекал на то, что «Зениту» не помешало бы усиление состава. Но клуб подписал контракт только с одним футболистом — центр полузащиты укрепил Маркизио. В целом передней линии не требовалась свежая кровь — иначе бы «Зенит» не отправил в аренду Ригони. Семак держал в уме Мамману и Кокорина, которые к концу сентября должны были выздороветь. Это и были своеобразные трансферы «Зенита».

Маммана вернулся и из команды никуда не уйдет, а Кокорин задал Семаку сложную задачку. Да, «Зенит» и без него неплохо начал сезон, но тренер не просто так говорил о необходимости усиления. Теперь у Семака сузился круг футболистов ротации.

Свежий пример — матч с «Краснодаром», когда Кокорин вышел на замену в перерыве. Изначально Семак не собирался выпускать Кокорина, но Ерохин получил повреждение, так что тренеру пришлось отправлять нападающего в бой раньше времени. Несчастье помогло: с выходом Кокорина «Зенит» стал реактивнее и разнообразнее. Дзюба в некоторых эпизодах смещался на фланг, а Кокорин переходил в центр (похожий прием год назад использовал Роберто Манчини). «Зенит» забил два гола и победил ближайшего преследователя. А ведь без появления Кокорина матч мог завершиться по-другому.

Семака спрашивали о том, совместимы ли Кокорин и Дзюба вместе. Тренер отвечал утвердительно, и в матче с «Краснодаром» подкрепил свое мнение делом. Но теперь возникают проблемы, ведь у Шатова и Дзюбы периодически вылезают наружу старые болячки, им необходим отдых. Небезграничны силы у Дриусси и Мака, а Кузяев и Ерохин время от времени закрывают позиции в середине поля. «Зенит» сейчас находится на грани. С нынешним подбором футболистов можно играть только в том случае, если все будут здоровы всегда. Но так не бывает.

Осиротевший центр поля кубанцев

Но у «Зенита», если сравнивать с «Краснодаром», урона от похождений футболистов не будет никакого. Мураду Мусаеву придется вносить значительные изменения в структуру команды, ведь Мамаев был (уже можно говорить в прошедшем времени) ее системообразующим футболистом.

Большую часть сезона полузащитник отыграл в середине поля бок о бок с Газинским и Каборе. Мамаев отвечал за доставку мяча в финальную треть поля и фактически связывал две линии собой. Во многом из-за третьего или четвертого карьерного расцвета Мамаева «Краснодар» забрался так высоко.

Но в Петербурге у «быков» появились трудности в центре поля, потому что Мусаев вынужденно отправил Мамаева в центр нападения — травмы форвардов Ари и Игнатьева повлияли на формирование состава «Краснодара». «В предыдущей игре Мамаев хорошо взаимодействовал с Куэвой, сейчас играл вместе с Перейрой, — говорил на пресс-конференции Мусаев. — Конечно, это вносит определенные трудности, Паша больше любит играть из глубины».

Но сам факт отсутствия Мамаева — это еще не так страшно. Куда хуже, что Павел — обладатель российского паспорта, а ведь «Краснодар» страдает из-за лимита больше всех клубов премьер-лиги. Мусаеву постоянно приходится переступать через лимит и оставлять в запасе кого-то из сильных иностранных футболистов — Перейру, Куэву или Рамиреса.

Теперь фланговому защитнику Рамиресу будет труднее всего, ведь российской альтернативы Мамаеву в середине поля нет, а значит Перейра и Куэва будут играть чаще. Но в следующем туре Мусаев будет решать тяжеленную головоломку — Петров дисквалифицирован, Мамаев недоступен, а Игнатьев с Ари могут не успеть набрать форму.

Впрочем, у «Краснодара» в запасе есть талантливый Уткин, которому в пятницу только исполнится 19 лет. Но у него тоже не все в порядке со здоровьем в этом сезоне.