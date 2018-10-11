Суд получил ходатайства об аресте Кокорина и Мамаева
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы получил ходатайства следствия об аресте футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщила РИА Новости
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы получил ходатайства следствия об аресте футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщила РИА Новости
«Ходатайства об избрании меры пресечения поступили в суд», — сказала она.
По предварительным данным, в минувший понедельник игрок петербургского «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
Два дня футболисты не выходили на связь, однако в среду вечером, после объявленного следствием ультиматума, явились в ГУМВД и были задержаны. В четверг был задержан младший брат Кокорина, у него тоже статус подозреваемого.
По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.