Следствие: Кокорин выполнял особо активную роль в ряде преступлений

Источник: РИА "Новости"

Из ходатайства следствия, озвученного в зале суда, следует, что Кокорин «выполнял особо активную роль» в ряде преступлений.

«Пребывая на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью», — следует из ходатайства.

Прокурор, поддерживая ходатайство, добавила, что «учитывая тяжесть преступления и тот факт, что на свободе находятся неустановленные соучастники, подозреваемого следует заключить под стражу».

По предварительным данным, в минувший понедельник игрок петербургского «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.