Общественная комиссия Москвы: Кокорина и Мамаева в изоляторе не били

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

— Выглядели они сильно уставшими, — начал Мельников. — Хотели просто спать, ведь всю ночь их возили в автозаке по следственным мероприятиям — брали анализы, и даже привозили в травмпункт. Зачем — не понятно, на самочувствие они не жаловались. Их спросили: «Били ли вас?». Оба ответили: «Нет». И тот, и другой отрицают употребление наркотиков. При этом говорят, что пили пиво, которое повлияло на них негативно, потому что они всю ночь не спали, когда ехали в поезде. Другого алкоголя они не употребляли. Они раскаиваются в совершенном, понимают, что переборщили, и частично признают вину. И Кокорин, и Мамаев надеются продолжить спортивную карьеру после разрешения всех проблем.

До их разрешения, впрочем, еще далеко. Утром в четверг бывших игроков сборной России доставили в изолятор временного содержания (ИВС) в Лосиноостровском районе на северо-востоке столицы, где они будут содержаться двое суток, пока не решится их судьба. К визиту на нары оба подготовились основательно.

— Обычно люди не предполагают своего долговременного содержания и приезжают неподготовленными, но Кокорин и Мамаев, видимо, ожидали, что такое может произойти, — отметил представитель общественной комиссии. — Они были готовы к тому, что их арестуют. Содержат их в нормальных условиях — их расселили по двум разным трехместным камерам с другими обвиняемыми. С питанием все прекрасно — у ИВС — соглашения с учреждениями общественного питания.

Обилие татуировок на теле Мамаева не предвещает ему ничего хорошего, разве что полузащитник «Краснодара» будет готов пояснить каждое изображение. На видео он выглядел поникшим, тогда как Кокорин держался относительно спокойно, вероятно, еще до конца не оценив возможные последствия. Посмотрим, какими предстанут футболисты спустя несколько суток после общения с новыми соседями.

— Видно было, что сокамерникам интересна эта история футболистов, что им любопытно пообщаться с ними, — добавил Мельников. — У Кокорина в камере граждане не заявляли, что ранее были судимы. Единственное — второй сокамерник курящий, а он сам не курит, как и Мамаев. Но Александр сказал, что готов потерпеть. Павел очень скучает по жене и ребенку. Мы переживали, что с ним содержится гражданин, обвиняемый в совершении тяжких преступлений, а другой его сокамерник — дальнобойщик. Первый рассказывал много разных моментов. В частности он сокрушался, что в этом ИВС нет телевизора, но подмосковных учреждениях они есть. Мы обратили внимание на эту проблему, что до суда их можно обеспечить телевизорами.

В соответствие с Федеральным законом № 103 не допускается содержание в одной камере ИВС лица, ранее не осужденного, с имевшим судимость. Правозащитники обратили внимание руководства учреждения, и юрист Мамаева вряд ли заинтересован, чтобы его клиент содержался в обществе рецидивиста. Будущее Кокорина и Мамаева теперь будет зависеть от меры пресечения, которую огласят завтра в Тверском суде Москвы.