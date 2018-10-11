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21:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Друг Пака: Футболисты угрожали словами: «Вам повезло, что вы всё ещё живы»

Друг московского чиновника Минпромторга Дениса Пака в своих показаниях сообщил, что от нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева звучали угрозы.

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В частности, футболисты говорили: «Вам повезло, что вы всё ещё живы», передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее начальник управления отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов сообщил, что столичная полиция намерена ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хулиганстве Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

8 октября футболисты вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ранее Соловчук заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье «Хулиганство» по факту избиения Соловчука.

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