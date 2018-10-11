Друг Пака: Футболисты угрожали словами: «Вам повезло, что вы всё ещё живы»

Ранее начальник управления отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов сообщил, что столичная полиция намерена ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хулиганстве Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

8 октября футболисты вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ранее Соловчук заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье «Хулиганство» по факту избиения Соловчука.