Источник: В деле Кокорина и Мамаева появился еще один фигурант
В деле нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева появился еще один фигурант.
В деле нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева появился еще один фигурант.
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Именно он разбил машину Виталия Соловчука — водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Куропаткин является давним другом и личным водителем Александра.
Вчера Кокорин и Мамаев были задержаны на 48 часов. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.