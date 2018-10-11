Источник: В деле Кокорина и Мамаева появился еще один фигурант

Как сообщает телеграм-канал Mash, это человек по фамилии Куропаткин.

Вчера Кокорин и Мамаев были задержаны на 48 часов. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.