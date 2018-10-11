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21:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Кокорин арестован на два месяца

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин был арестован на два месяца, до 8 декабря.

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13
фотографий
13
фотографий

Ранее начальник управления отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов сообщил, что столичная полиция намерена ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хулиганстве Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

8 октября футболисты вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ранее Соловчук заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье «Хулиганство» по факту избиения Соловчука.

Сколько соучастников было у Мамаева и Кокорина
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19:27 (мск)© Ньюстюб
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