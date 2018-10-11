Александр Кокорин арестован на два месяца
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин был арестован на два месяца, до 8 декабря.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин был арестован на два месяца, до 8 декабря.
Ранее начальник управления отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов сообщил, что столичная полиция намерена ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хулиганстве Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
8 октября футболисты вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с