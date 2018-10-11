Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Франция0
Исландия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Польша1
Португалия2
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Израиль0
Шотландия1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Литва0
Румыния1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Черногория0
Сербия1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Фарерские острова0
Азербайджан1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Косово1
Мальта0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Уэльс0
Испания3
Футбол. Сборные
2-й тайм
Ирак0
Аргентина2
Футбол. Лига наций
22:45
Россия
Швеция
Футбол. Сборные
20:30
Турция0
Босния и Герцеговина0
Футбол. Сборные
19:15
Бахрейн0
Сирия1
Футбол. Сборные
19:00
Кувейт1
Ливан0
Футбол. Сборные
19:00
ОАЭ1
Гондурас1
Футбол. Сборные
12.10
США
Колумбия
Футбол. Сборные
12.10
Мексика
Коста-Рика
Футбол. Сборные
15:00
Гонконг0
Таиланд1
Все события
Фоторепортажи
14Нурмагомедов победил Макгрегора
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
21:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Денис Пак: Побои мне нанесены из национальной ненависти

Пострадавший от Александра Кокорина и Павла Мамаева представитель Минпромторга Денис Пак рассказал о случившемся.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

— Сел за стол, ждал коллегу. За соседним столом начались издевательства на расовой почве, — сказала Пак. — Пели песню корейского исполнителя. Потребовал прекратить издевательства. Подошли двое людей — нанесли удары. Побои мне нанесены из национальной ненависти.

Вчера Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны на 48 часов. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Следователь назвал три причины для ареста Кокорина
Сокамерники стебут Кокорина и Мамаева
Суд арестовал футболиста Мамаева до 8 декабря
Хабиб вступился за друга. Он грозится уйти из UFC
Три российские биатлонистки планируют уйти в декрет
Большой скандал в российском хоккее: «Адмирал» против КХЛ
Адвокат банды Цапка отказался защищать Кокорина и Мамаева
«Реал» ответил на обвинения в связи с делом об изнасиловании
Ибрагимович зимой может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь