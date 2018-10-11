Денис Пак: Побои мне нанесены из национальной ненависти

— Сел за стол, ждал коллегу. За соседним столом начались издевательства на расовой почве, — сказала Пак. — Пели песню корейского исполнителя. Потребовал прекратить издевательства. Подошли двое людей — нанесли удары. Побои мне нанесены из национальной ненависти.

Вчера Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны на 48 часов. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.