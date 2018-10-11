Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Франция0
Исландия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Польша1
Португалия2
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Израиль0
Шотландия1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Литва0
Румыния1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Черногория0
Сербия1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Фарерские острова0
Азербайджан1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Косово1
Мальта0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Уэльс0
Испания3
Футбол. Сборные
2-й тайм
Ирак0
Аргентина2
Футбол. Лига наций
22:45
Россия
Швеция
Футбол. Сборные
20:30
Турция0
Босния и Герцеговина0
Футбол. Сборные
19:15
Бахрейн0
Сирия1
Футбол. Сборные
19:00
Кувейт1
Ливан0
Футбол. Сборные
19:00
ОАЭ1
Гондурас1
Футбол. Сборные
12.10
США
Колумбия
Футбол. Сборные
12.10
Мексика
Коста-Рика
Футбол. Сборные
15:00
Гонконг0
Таиланд1
Все события
Фоторепортажи
14Нурмагомедов победил Макгрегора
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» не планирует наказывать Кокорина до завершения всех судебных процедур

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» не планирует принимать санкции в отношении Александра Кокорина до завершения всех судебных процедур.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Точка зрения клуба осталась прежней, как и в прошлом заявлении.

8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ранее Соловчук заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье «Хулиганство» по факту избиения Соловчука. Сегодня, 11 октября, Кокорин был арестован на два месяца.

Первые кадры из зала суда, где избирают меру пресечения братьям Кокоринам и Мамаеву
Во время загрузки произошла ошибка.
21:42 (мск)© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Суд арестовал футболиста Мамаева до 8 декабря
Хабиб вступился за друга. Он грозится уйти из UFC
Три российские биатлонистки планируют уйти в декрет
Большой скандал в российском хоккее: «Адмирал» против КХЛ
Адвокат банды Цапка отказался защищать Кокорина и Мамаева
«Реал» ответил на обвинения в связи с делом об изнасиловании
Ибрагимович зимой может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь