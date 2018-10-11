«Зенит» не планирует наказывать Кокорина до завершения всех судебных процедур
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» не планирует принимать санкции в отношении Александра Кокорина до завершения всех судебных процедур.
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» не планирует принимать санкции в отношении Александра Кокорина до завершения всех судебных процедур.
Точка зрения клуба осталась прежней, как и в прошлом заявлении.
8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с