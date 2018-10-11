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22:07 (мск), источник: Р-Спорт

Суд арестовал футболиста Мамаева до 8 декабря

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы до 8 декабря арестовал футболиста Павла Мамаева, подозреваемого в хулиганстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мамаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 8 декабря», — огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

Мамаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), а также следствие считает его причастным к двум эпизодам по статье «побои» (116 УК РФ).

До этого суд уже арестовал подозреваемых в аналогичных преступлениях Александра Кокорина и его брата Кирилла.

По данным следствия, в минувший понедельник игрок петербургского «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако в среду вечером, после объявленного следствием ультиматума, явились в ГУМВД и были задержаны. В четверг был задержан младший брат Кокорина, у него тоже статус подозреваемого. По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.

Первые кадры из зала суда, где избирают меру пресечения братьям Кокоринам и Мамаеву
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21:42 (мск)© Ньюстюб
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