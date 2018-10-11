Суд арестовал футболиста Мамаева до 8 декабря
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы до 8 декабря арестовал футболиста Павла Мамаева, подозреваемого в хулиганстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы до 8 декабря арестовал футболиста Павла Мамаева, подозреваемого в хулиганстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мамаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 8 декабря», — огласил решение судья Дмитрий Гордеев.
Мамаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), а также следствие считает его причастным к двум эпизодам по статье «побои» (116 УК РФ).
До этого суд уже арестовал подозреваемых в аналогичных преступлениях Александра Кокорина и его брата Кирилла.
По данным следствия, в минувший понедельник игрок петербургского «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
Два дня футболисты не выходили на связь, однако в среду вечером, после объявленного следствием ультиматума, явились в ГУМВД и были задержаны. В четверг был задержан младший брат Кокорина, у него тоже статус подозреваемого. По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.