Суд арестовал футболиста Мамаева до 8 декабря

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«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мамаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 8 декабря», — огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

Мамаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), а также следствие считает его причастным к двум эпизодам по статье «побои» (116 УК РФ).

До этого суд уже арестовал подозреваемых в аналогичных преступлениях Александра Кокорина и его брата Кирилла.

По данным следствия, в минувший понедельник игрок петербургского «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.