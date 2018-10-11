Юрист: Арест является поводом для расторжения трудового договора

«По закону арест является поводом для расторжения трудового договора. Так что у футболистов стоит вопрос не о продолжении футбольной карьеры, а о том, как бы не сесть в тюрьму. Это уголовное преступление. Преступник по определению не может исполнять трудовые обязанности», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.