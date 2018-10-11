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11 октября, источник: Sport24

Кокорин и Мамаев арестованы. Что мы знаем о главном скандале российского футбола

Тверской суд отправил футболистов в СИЗО до 8 декабря.

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Что ждет Кокорина и Мамаева?

СИЗО. По крайней мере, на пару месяцев. Кокорин официально взят под стражу до 8 декабря. Решение вынес Тверской суд Москвы, заседание которого прошло сегодня вечером. Зачитывая ходатайство, судья отметил, что Кокорина просят поместить под стражу, так как он совершил преступление с «особым цинизмом и жестокостью». Следствие посчитало, что если форвард «Зенита» останется на свободе, то продолжит преступную деятельность или скроется от следствия. Также прокурор и следователь особо подчеркнули, что у Кокорина есть связи в органах государственной власти.

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Дело Мамаева обсуждали позже — тем более что его адвокат опоздал. Но решение аналогичное — суд избрал для Павла меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря. Мамаев находится в статусе подозреваемого по двум эпизодам о побоях и одному о хулиганстве.

Не забываем про младшего брата Кокорина — Кирилла. 19-летний парень тоже отправляется в тюрьму. Кирилл отправляется в СИЗО до 8 декабря — на 1 месяц и 27 суток. Кокорин-младший пока имеет статус подозреваемого в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и в двух эпизодах побоев (статьи 116 УК РФ).

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Что говорили Кокорин и Мамаев?

Форвард «Зенита» принес извинения. Зачитывал свою речь он по бумажке. «Я хотел бы принести извинения за мой недостойный поступок. Мне очень стыдно перед своими родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо, я сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину. Прошу не лишать меня свободы».

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Мамаев тоже, разумеется, вел себя адекватно и раскаивался. «Я не собираюсь скрываться, готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта. Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, я не имел права себе этого позволить, я готов загладить весь моральный и материальный ущерб, хочу чтобы это донесли до пострадавших».

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А вот Кирилл Кокорин явно сказал лишнее. Признав, что расистская тема в драке с депутатом Паком, очевидно, присутствовала…

Что дальше?

Дальше апелляции. Защита Кокорина не согласна с решением суда. Как и Мамаева. Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара», сообщил, что воспользуется своим законным правом на подачу апелляции, так как не согласен с решением об аресте футболиста, сообщает агентство РАПСИ. Адвокат Кокорина Олег Попов, в свою очередь, заявил: «Решение будет обжаловано, вы об этом узнаете. Мы приведем более серьезные доводы. Надеюсь, это повлияет на меру пресечения».

Сколько соучастников было у Мамаева и Кокорина
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11 октября© Ньюстюб
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